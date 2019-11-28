Злодій зумів обікрасти понад 30 будинків і мало не став мільйонером

У Мелітополі Запорізької області злодій протягом двох років проникав і грабував приватні будинки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області.

Слідчі встановили, що правопорушник протягом 2018-2019 років пробирався до будинків шляхом віджиму металопластикових вікон.

За весь цей час встиг скоїти 32 крадіжки та завдати шкоди на суму більш ніж 660 тисяч гривень – тобто вже недалеко було до мільйона.

Місцева прокуратура направила обвинувальний акт у Мелітопольський міськрайонний суд.

Правопорушник звинувачується за ч.3 ст.185 КК України.

На стадії попереднього розслідування злодій взятий під варту.

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