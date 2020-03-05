Карта новобудов: вибрати ЖК в Україні стало легше

На ресурсі про первинний ринок житла НЕРУХОМІ для користувачів доступна інтерактивна карта новобудов, яка спрощує пошук квартири та істотно економить час.

Завдяки зручним фільтрам пошуку, підібрати потрібний ЖК українцям не складе труднощів.

Користувачі можуть відсортувати новобудови за ціною, забудовником, рейтингом, класом ЖК, видом паркінгу, технології будівництва, матеріалом стін, опаленням, станом квартири (з ремонтом або без), матеріалом утеплення, датою введення в експлуатацію, поточним станом будівництва тощо.

При натисканні на обраний ЖК на карті, можна отримати основні відомості – фото об'єкта, оцінку рейтингу, діапазон цін за квадратний метр, дані про забудовника і відстань до найближчого метро.

Інтерактивна карта новобудов НЕРУХОМІ

Повна інформація відкривається при переході на сторінку новобудови. Там можна докладніше ознайомитися з усіма параметрами житлового комплексу, технічними характеристиками, ходом будівництва, дізнатися про інфраструктуру району тощо. Також подивитися всі фото, відео ЖК і планування квартир.

Червоним кольором на карті позначені заморожені об'єкти. Новобудови, з якими все в порядку – фіолетовим. Ті будинки, в яких всі квартири продані – сірим.

На ресурсі відображені всі новобудови Києва, Київської області і Одеси.

Інформація оновлюється регулярно.

Карта доступна як для мобільних, так і для стаціонарних пристроїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий ресурс НЕРУХОМІ допоможе українцям орієнтуватися в сучасній ситуації на ринку нерухомості, обирати житло більш виважено та не інвестувати в об'єкти низької якості.

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