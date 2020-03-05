Карта новостроек: выбрать ЖК в Украине стало легче

На ресурсе о первичном рынке недвижимости НЕРУХОМІ для пользователей доступна интерактивная карта новостроек, которая упрощает поиск жилья и существенно экономит время.

Благодаря удобным фильтрам поиска, подобрать нужный ЖК украинцам не составит труда.

Пользователи могут отсортировать новостройки по цене, застройщику, рейтингу, классу ЖК, виду паркинга, технологии строительства, материалу стен, отоплению, состоянию квартиры (с ремонтом или без), материалу утепления, дате ввода в эксплуатацию, текущему состоянию строительства и т.д.

При нажатии на выбранный ЖК на карте, можно получить основные сведения – фото объекта, оценку рейтинга, диапазон цен за квадратный метр, данные о застройщике и расстояние до ближайшего метро.

Интерактивная карта новостроек НЕРУХОМІ

Полная информация открывается при переходе на страницу новостройки. Там можно подробно ознакомиться со всеми параметрами жилого комплекса, техническими характеристиками, ходом строительства, узнать о инфраструктуре района и т.д. Кроме того, посмотреть все фото и видео ЖК, а также планировки квартир.

Красным цветом на карте отмечены замороженные объекты. Новостройки, с которыми все в порядке – фиолетовым. Те дома, в которых все квартиры проданы – серым.

На ресурсе отображены все новостройки Киева, Киевской области и Одессы.

Информация обновляется регулярно.

Карта доступна как для мобильных, так и для стационарных устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый ресурс НЕРУХОМІ поможет украинцам ориентироваться в современной ситуации на рынке недвижимости, выбирать жилье более взвешенно и не инвестировать в объекты низкого качества.

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