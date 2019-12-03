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3 грудня • оновлено в 14:16
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Українцям змінюють систему оцінки квартир: в Раді зробили новий крок

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Фінансовий комітет Ради рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №2047-д, що стосується, зокрема, системи оцінки квартир.

Відповідне рішення було прийнято 2 грудня на засіданні комітету, передає прес-служба Ради.

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"Мета законопроекту – дати можливість громадянам самостійно оцінювати власне майно на основі автоматичної оцінки бази ФДМУ. Законопроект зупиняє діяльність так званих "електронних майданчиків", штучно створених для передачі даних про оцінку в базу ФДМУ", – йдеться в повідомленні.

Українцям змінять систему оцінки квартир

Українцям змінять систему оцінки квартир

pixabay.com

У текст законопроекту до другого читання народні депутати подали 997 поправок.

Робоча група врахувала майже половину з них.

Зокрема, були внесені зміни в процес самостійного внесення даних для оцінки в базу ФДМУ.

Так, введені користувачем дані про нерухомість необхідно буде підтвердити офіційними документами.

Перелік цих даних буде затверджений ФДМУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада прийняла в першому читанні законопроект №2047 12 листопада 2019 року.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
нерухомість законопроект корупція Ринок нерухомості
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