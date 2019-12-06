Українським військовим морякам і льотчикам готують пільги на житло

Верховна Рада збирається надати українським військовослужбовцям морякам і льотчикам державні соціальні пільги, серед яких 75% знижки на квартплату і комуналку.

Так, 5 грудня парламент в першому читанні ухвалив за основу законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ", повідомляється на парламентському сайті.

Новини Донбаським добровольцям надали низку житлових пільг

Згідно з цим документом, військовослужбовцям Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних Сил України, які воювали в період проведення АТО, пропонується надати статус "учасника бойових дій" з усіма випливаючими пільгами.

У разі прийняття законопроекту, військові льотчики і моряки отримають разом зі статусом 75% знижки за квартплату і 75% знижки плати за комунальні послуги.

Разом зі статусом УБД надається ряд житлових пільг pixabay.com

Крім цього, статус УБД передбачає першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, а також відведення земельних ділянок та ремонт житлових будинків і квартир.

Також учасники бойових дій мають право на забезпечення житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік (в разі отримання поранення під час участі в бойових діях).

Крім того, вони мають першочергове право на обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства та міжміського транспорту.

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