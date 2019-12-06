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6 грудня • оновлено в 18:24
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Українським військовим морякам і льотчикам готують пільги на житло

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Верховна Рада збирається надати українським військовослужбовцям морякам і льотчикам державні соціальні пільги, серед яких 75% знижки на квартплату і комуналку.

Так, 5 грудня парламент в першому читанні ухвалив за основу законопроект №1197 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ", повідомляється на парламентському сайті.

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Згідно з цим документом, військовослужбовцям Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних Сил України, які воювали в період проведення АТО, пропонується надати статус "учасника бойових дій" з усіма випливаючими пільгами.

У разі прийняття законопроекту, військові льотчики і моряки отримають разом зі статусом 75% знижки за квартплату і 75% знижки плати за комунальні послуги.

Разом зі статусом УБД надається ряд житлових пільг

Разом зі статусом УБД надається ряд житлових пільг

pixabay.com

Крім цього, статус УБД передбачає першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, а також відведення земельних ділянок та ремонт житлових будинків і квартир.

Також учасники бойових дій мають право на забезпечення житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік (в разі отримання поранення під час участі в бойових діях).

Крім того, вони мають першочергове право на обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства та міжміського транспорту.

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Місце
Україна
Теги
житло для військових житло
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Пароль: Требую допомохы, ахрессии не проявляю! Отзыв:Омэрика знами!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хаврило Шароваро-вышиваночник, мент с паРРаши занял очередь!
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