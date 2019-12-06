Украинским военным морякам и летчикам готовят льготы на жилье

Верховная Рада собирается предоставить украинским военнослужащим морякам и летчикам государственные социальные льготы, среди которых 75% скидки на квартплату и коммуналку.

Так, 5 декабря парламент в первом чтении принял за основу законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", сообщается на парламентском сайте.

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Согласно этому документу, военнослужащим Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, которые воевали в период проведения АТО, предлагается предоставить статус "участника боевых действий" со всеми вытекающими льготами.

В случае принятия законопроекта, военные летчики и моряки получат вместе со статусом 75% скидки за квартплату и 75% скидки платы за коммунальные услуги.

Вместе со статусом УБД предоставляется ряд жилищных льгот pixabay.com

Помимо этого, статус УБД предполагает первоочередное обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также отведение земельных участков и ремонт жилых домов и квартир.

Также участники боевых действий имеют право на обеспечение жилплощадью в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет (в случае получения ранения во время участия в боевых действиях).

Кроме того, они обладают первоочередным правом на обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и междугородного транспорта.

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