Главная Новости
6 декабря • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Недвижимость

Украинским военным морякам и летчикам готовят льготы на жилье

723
Читать материал на украинском

Верховная Рада собирается предоставить украинским военнослужащим морякам и летчикам государственные социальные льготы, среди которых 75% скидки на квартплату и коммуналку.

Так, 5 декабря парламент в первом чтении принял за основу законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", сообщается на парламентском сайте.

Новости
Донбасским добровольцам дали ряд жилищных льгот

Согласно этому документу, военнослужащим Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, которые воевали в период проведения АТО, предлагается предоставить статус "участника боевых действий" со всеми вытекающими льготами.

В случае принятия законопроекта, военные летчики и моряки получат вместе со статусом 75% скидки за квартплату и 75% скидки платы за коммунальные услуги.

Вместе со статусом УБД предоставляется ряд жилищных льгот

Вместе со статусом УБД предоставляется ряд жилищных льгот

pixabay.com

Помимо этого, статус УБД предполагает первоочередное обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также отведение земельных участков и ремонт жилых домов и квартир.

Также участники боевых действий имеют право на обеспечение жилплощадью в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет (в случае получения ранения во время участия в боевых действиях).

Кроме того, они обладают первоочередным правом на обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и междугородного транспорта.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
жилье для военных жилье
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Пароль: Требую допомохы, ахрессии не проявляю! Отзыв:Омэрика знами!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хаврило Шароваро-вышиваночник, мент с паРРаши занял очередь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости недвижимости

Топ-публикации

Топ-блоги