НЕРУХОМІ. Перевірено експертами: в Україні запустився новий ресурс з огляду новобудов

Фактично раніше єдиної платформи, де українці могли дізнатися про новобудови, актуальні пропозиції від забудовників, проблемні об'єкти нерухомості, а також отримати експертну оцінку фахівців про ЖК – не існувало. Тепер же всю цю інформацію можна буде знайти на одному інтернет-ресурсі НЕРУХОМІ.

Детальніше про ресурс, запуск якого відбувся в січні цього року на базі порталу OBOZREVATEL, розповіла СЕО проекту НЕРУХОМІ Ірина Городецька.

"Зараз більш ніж достатньо місць, де можна подивитися картинки споруджуваних об'єктів, а ось те, чого дійсно не вистачає на ринку – це експертизи в інтересах покупця і інвестора. Тому, крім всієї звичної інформації про українських забудовників та об'єкти будівництва, на ресурсі НЕРУХОМІ також будуть розміщуватися унікальні матеріали команди експертів, оцінки, рейтинги і корисні статті на тему нерухомості. Будемо простою мовою розповідати про всі важливі нюанси, що стосуються первинного житла. Ми хочемо створити єдину платформу, яка сприятиме розвитку ринку нерухомості, зробить його "прозорішим" і зрозумілішим для українців", – сказала Ірина Городецька.

НЕРУХОМІ

За її словами, команда проекту розробила авторську систему рейтингу новобудов, результати якої будуть відображатися на ресурсі разом з експертною оцінкою щодо кожного ЖК. Система оцінює важливі для комфорту і якості життя характеристики житлових комплексів, а також дозволяє швидко і зручно порівнювати об'єкти, виділяючи саме ті аспекти, яким обов'язково варто приділити увагу при прийнятті рішення купівлі житла.

"Переважна більшість українців звикли купувати житло, покладаючись на вдачу, своє внутрішнє чуття або ж за принципом "як всі". Згодом чимало людей стають мимовільними учасниками будівельних афер і втрачають свої інвестиції або отримують не те, що хотіли. Важливо вивчити "виворіт": дозвільну документацію, рейтинг забудовника, перевірити чи немає проблем зі споруджуваним об'єктом. Про все це можна буде дізнатися за допомогою нашого ресурсу", – додала Ірина Городецька.

Як повідомили представники компанії, в даний момент на сайті нового проекту вже працюють такі інструменти, як рейтинг і карта 3D-моделей об'єктів, а також розміщена інформація про всі житлові комплекси Києва, Київської області і Одеси.

Крім того, поступово НЕРУХОМІ планують "включати" й інші експертні продукти, тим самим поглиблюючи оцінку. У перспективі матеріали будуть розміщуватися в різних форматах і кожен зможе вибрати той, який підходить саме йому.

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