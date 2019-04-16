Ставки в битві за Україну знову підвищено. Кандидати у гетьмани вперше поспілкувалися у прямому ефірі. На відстані, так би мовити – вухо-у-вухо. Коментувати щось немає сенсу. Обидва – красені.

Почався останній тиждень марафону, приз в якому – гетьманська булава найбільшої країни Європи. Що буде після виборів, чи відбудуться вони як такі – поки що залишається питанням, на яке ніхто не знає відповіді.

А тим часом, правоохоронці активізувалися. Серед іншого – у напрямку боротьби з незаконним обігом зброї. Майже щодня її вилучають, когось затримують з пістолетом або ножем на кармані, у когось вдома під час обшуків знаходять арсенали вогнепалів. Суспільство реагує на це стримано.

Цілком можливо, що такий вал затримань та карних справ, пов’язаних з нелегальним обігом зброї, саме зараз – співпадіння. Але, якщо взяти до уваги накал пристрастей серед політично обізнаної частини наших людей, у співпадіння якось не дуже віриться. Знову ж, не будемо забувати, що кандидати зробили все можливе і неможливе, аби відбувся тотальний розділ країни за ознакою симпатій до них.

Що саме почнеться після оголошення результатів виборів, сказати складно, але світлі голови зі спецслужб потихеньку працюють, вилучаючи не тільки нелегальну зброю, а і таку, що має ознаки легальної, але такою не є.

До поля зору почали потрапляти і ті, хто протягом певного часу сприяв незаконному озброєнню бандугруповань. Різні клерки, що роками рубили гроші на цій темі.

Ну наприклад: у Києві Служба безпеки України разом з Держбюро розслідувань взяли на гарячому підполковника поліції, який сприяв незаконній видачі вогнепальної зброї. Роздача дозволів була поставлена на потік.

За версією СБУ та ГБР, бізнес на папірцях з печатками приносив офіцеру енд компані понад 2 тисячі доларів щоденно.

Правоохоронці не уточнюють, протягом якого часу бажаючі отримати нелегальні дозволи на носіння зброї тягали хабарі високопосадовцю. Але схема, що приносила 2 тисячі доларів, або приблизно 65-70 тисяч гривень на день – це реально перебір.

Я тут спробував грубо порахувати кількість наданих дозволів за добу. І от що вийшло: згідно з офіційними даними, отримання офіційного дозволу на вогнепальну зброю коштує приблизно 1,5-2,5 тисячі гривень.

Відповідно, хабар, так би мовити, за прискорення процесу та відсутність зайвих питань, важить від 300 до 500 долярів. Ну, хай буде 700.

Тобто, приблизно 3-5 дозволів щоденно, понад 12 дозволів на тиждень, приблизно 40 дозволів на місяць. І мова йде про надання права носити зброю людям, які чомусь не мають бажання отримувати його легальним шляхом, що насправді значно дешевше та безпечніше.

Та хай навіть не 40, хай 10 на місяць. 10 стволів, право власності на які, за сприянням перевертнів у погонах, фактично було легалізовано. І це зробив лише один підполковник лише одного столичного відділу Нацполіції. Страшно навіть уявити, скільки зброї з відповідними фальшивими дозволами пересувається країною.

Все, як у класика: якщо рушниця висить на стіні, рано чи пізно вона вистрелить.

А парадокс полягає в тому, що саме ті, хто має контролювати процес нелегального обігу зброї, як раз і сприяє її розповсюдженню… А головне, що вони впевнені – не дай Боже почне палати, вони встигнуть вистрибнути у віконце.

От така сувора реальність сьогодення менш, ніж за тиждень до другого туру виборів президента України.

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