Підкуп виборців: на Рівненщині затримали агітатора з 2,5 млн готівки

У Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України.

Про це на сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, запропонувавши просту арифметичну задачу.

"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу у сумці 2,5 млн грн "чорної готівки" для перемоги кандидата Ю в місті з населенням у 35 тисяч — то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?" — запитує він.

"Якщо хтось може відповісти на значно складніше питання: звідки у штабу такі невраховані у виборчому фонді кошти — прошу зв'язатися з слідчими ДБР", — додав Луценко.

Facebook Юрія Луценка

Facebook Юрія Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними СБУ, втручання у вибори президента в Україні, які відбудуться у березні, почалося ще у листопаді 2018 року. Була організована ціла піраміда, спецслужба розкрила імена фігурантів скандалу.

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