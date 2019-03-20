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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Підкуп виборців: на Рівненщині затримали агітатора з 2,5 млн готівки

6.6тЧитати матеріал російською

У Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України.

Про це на сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, запропонувавши просту арифметичну задачу.

"Якщо учасник всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу у сумці 2,5 млн грн "чорної готівки" для перемоги кандидата Ю в місті з населенням у 35 тисяч — то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?" — запитує він.

"Якщо хтось може відповісти на значно складніше питання: звідки у штабу такі невраховані у виборчому фонді кошти — прошу зв'язатися з слідчими ДБР", — додав Луценко.

Підкуп виборців: на Рівненщині затримали агітатора з 2,5 млн готівки

Facebook Юрія Луценка

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Підкуп виборців: на Рівненщині затримали агітатора з 2,5 млн готівки

Facebook Юрія Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними СБУ, втручання у вибори президента в Україні, які відбудуться у березні, почалося ще у листопаді 2018 року. Була організована ціла піраміда, спецслужба розкрила імена фігурантів скандалу.

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Кацапы не несите сюда свои фейки Ваш фюрер Путен запрещает вам розпространять фейки законом Бегом все за пАребрик На свои РосПедерацные сайты
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кандидат Ющенко знает что не участвует в выборах президента ,но для смеха решил подкупить своих избирателей
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3
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Марченко Юра, если у тебя одна извилина и ты из политиков с фамилией на Ю знаешь только Ющенко то тебе надо на эвтаназию. Это не только Ю это еще и женщина.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Марченко Юра, Шо ты буровиш УКУРОК 😆😆😆
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2
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Поп Рошенко наверняка хотел подкупить укротупорезов!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Алкашенко Пэтро, ты совсем тупорез? Не понял о ком речь? Хотя кого я спрашиваю то...
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