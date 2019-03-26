Команду Порошенка звинуватили в створенні масштабної "сітки" на Донеччині: журналісти назвали імена

Журналісти видання "Страна" заявили, що команда чинного президента України Петра Порошенка організувала так звану сітку зі скупки голосів на майбутніх виборах в Донецькій області.
У статті детально описано структуру схеми, а також названі імена її учасників і кураторів (щоб подивитися інфографіку, поскрольте сторінку вниз).
"Сітка" — це технологія, за якою купуються голоси виборців... Суть технології — видати гроші не всім охочим продати голос, а лише тим, хто потенційно готовий проголосувати за Порошенка або ж схиляється до цього", — сказано в матеріалі.
Петро Порошенко
Як стверджують журналісти, для цього "тисячі проплачених "волонтерів" проводять соцопитування українськими містами і селами, де за допомогою навідних запитань ("Чи підтримуєте ви вступ до НАТО і ЄС?") відбирають потрібну аудиторію".
Система скупки голосів нібито працює на базі штабів БПП, помічників депутатів від цієї фракції як у Раді, так й у місцевих радах.
"Курують округи безпосередньо впливові депутати Блоку Порошенка або призначенці президента в регіонах", — написано в статті.
Журналісти посилаються на дані таблиці, яка опинилася в їх розпорядженні. Головними кураторами скупки голосів у Донецькій області названі нардеп Сергій Березенко, глава фракції БПП у парламенті Артур Герасимов (виходець із Донецької області) та глава Донецької військово-цивільної адміністрація України Олександр Куць.
strana.ua
"Судячи з цих прізвищ (Березенко — один з основних кураторів "сітки" у всій країні), густонаселена Донеччина знаходиться в пріоритеті у команди президента", — припускається в матеріалі.
Область, за інформацією журналістів, розбита на вісім округів, у кожному з яких працюють близько двох тисяч агітаторів. Виняток становить 58-й округ у Маріуполі, де налічується 500 учасників.
"У керівників округів по лінії "сітки" зазвичай у районі 10-15 керівників напрямів і найближчих помічників. Це називається "Окружний агітаційний штаб". На базі деяких штабів (але не всіх) працюють колл-центри", — пишуть журналісти "Страны".
Крім того, у складі штабу нібито є тренери і "групи контролю", які, як стверджується в статті, є безпосередніми керівниками агітаторів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував проведення обшуків у справі про тотальний підкупі виборців із боку штабу чинного президента України ("сітки").
Раніше політичні опоненти Порошенка також звинувачували його в підкупі виборців і навіть звернулися в зв'язку з цим у ГПУ і МВС.
Однак глава БПП Сергій Березенко спростував цю інформацію та заявив, що проплатити вибори в Україні нереально.
Аваков відповів, що не збирається вибачатися за звинувачення, а розслідування буде продовжено.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся