МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Команду Порошенка звинуватили в створенні масштабної "сітки" на Донеччині: журналісти назвали імена

2.5тЧитати матеріал російською

Журналісти видання "Страна" заявили, що команда чинного президента України Петра Порошенка організувала так звану сітку зі скупки голосів на майбутніх виборах в Донецькій області.

У статті детально описано структуру схеми, а також названі імена її учасників і кураторів (щоб подивитися інфографіку, поскрольте сторінку вниз).

"Сітка" — це технологія, за якою купуються голоси виборців... Суть технології — видати гроші не всім охочим продати голос, а лише тим, хто потенційно готовий проголосувати за Порошенка або ж схиляється до цього", — сказано в матеріалі.

Новини
"Сітка" на 1,3 млн: на Одещині викрили масштабну схему підкупу виборців

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як стверджують журналісти, для цього "тисячі проплачених "волонтерів" проводять соцопитування українськими містами і селами, де за допомогою навідних запитань ("Чи підтримуєте ви вступ до НАТО і ЄС?") відбирають потрібну аудиторію".

Система скупки голосів нібито працює на базі штабів БПП, помічників депутатів від цієї фракції як у Раді, так й у місцевих радах.

"Курують округи безпосередньо впливові депутати Блоку Порошенка або призначенці президента в регіонах", — написано в статті.

Журналісти посилаються на дані таблиці, яка опинилася в їх розпорядженні. Головними кураторами скупки голосів у Донецькій області названі нардеп Сергій Березенко, глава фракції БПП у парламенті Артур Герасимов (виходець із Донецької області) та глава Донецької військово-цивільної адміністрація України Олександр Куць.

Новини
"Майдан 3.0" і "спецназ США": в Україні влаштували СМС-провокацію перед виборами
Команду Порошенка звинуватили в створенні масштабної "сітки" на Донеччині

strana.ua

"Судячи з цих прізвищ (Березенко — один з основних кураторів "сітки" у всій країні), густонаселена Донеччина знаходиться в пріоритеті у команди президента", — припускається в матеріалі.

Область, за інформацією журналістів, розбита на вісім округів, у кожному з яких працюють близько двох тисяч агітаторів. Виняток становить 58-й округ у Маріуполі, де налічується 500 учасників.

"У керівників округів по лінії "сітки" зазвичай у районі 10-15 керівників напрямів і найближчих помічників. Це називається "Окружний агітаційний штаб". На базі деяких штабів (але не всіх) працюють колл-центри", — пишуть журналісти "Страны".

Крім того, у складі штабу нібито є тренери і "групи контролю", які, як стверджується в статті, є безпосередніми керівниками агітаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Блок Петра Порошенкаполітика
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
33
29
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
это все лютый пиздеж по заказу йули,гриценки,зеленского,ляшка и прочих клоунов,предпочитающих только пиздеть и ничего не делать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
ttt ta
ttt ta
Я не понял ни как они платят, ни зачем платить тем, что и так склоняется проголосовать за Порося. Походу кто-то просто хочет дискредитировать деятельность соцопросников
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ну Гужва с Портновым это о-о-очень "авторитетные" и "непредвзятые" расследователи)))...хорошо хоть не накопали, что это Порох того мальчика распял и корову до слез довел)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки