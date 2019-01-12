Демократичні сили визначилися з єдиним кандидатом у президенти. Ним став лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Людина, яка на вибори йде з меседжем: "Чесний президент – служитиме людям". Висуненню Гриценка єдиним кандидатом і був присвячений Форум демократичних сил, який проходив в одному зі столичних виставкових центрів 11 січня 2019 року. Як це було – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Простора зала київського виставкового центру "АККО Інтернешнл" ледь вміщувала всіх бажаючих подивитися на висунення Анатолія Гриценка на президентський пост.

Переважна більшість присутніх – партійці "Громадянської позиції" та сил, що впродовж останніх місяців заявили про об’єднання з цією політсилою перед президентськими та парламентськими виборами: руху "Хвиля" Віктора Чумака, "Рідної країни" Миколи Томенка, "Європейської партії України" Миколи Катеринчука та "Альтернативи" Єгора Фірсова.

Форум демократичних сил

Серед учасників та гостей форуму можна було побачити чимало політиків, громадських діячів та колишніх урядовців – екс-міністра закордонних справ Володимира Огризка, колишнього главу Мінфіну Олександра Данилюка, відомого політика Тараса Стецьківа, депутатів-"єврооптимістів" Світлану Заліщук, Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Організатори форуму розпочати вирішили з демонстрації того, що перемоги на виборах Гриценкові бажають не тільки в Україні. І першим слово надали Хансу ван Баалену, котрий очолює партію "Альянс лібералів та демократів за Європу". У своєму відеозверненні він побажав єдиному кандидатові від демократів перемоги на президентських виборах і висловив сподівання на те, що демократичним силам вдасться досягти хороших результатів і на виборах до парламенту.

Далі про підтримку Гриценка заявили Микола Томенко (лідер партії "Рідна країна"), голова Європейської партії Микола Катеринчук, голова руху "Хвиля" Віктор Чумак, а також лідер "Альтернативи" Єгор Фірсов. Кожен з них говорив про те найголовніше саме для нього, що спонукало його долучитися до команди Гриценка. Для Чумака визначальним стало міркування, що президент має бути стратегом і воїном, яким є Гриценко.

Катеринчук очікує від майбутнього президента реформи судового корпусу і оновлення угоди про Асоціацію з ЄС у частині гарантій членства.

Фірсов акцентував увагу присутніх на тому, що ніхто не може звинуватити Гриценка у корумпованості – а саме такий президент і потрібен Україні.

А Томенко наголосив на тому, що для цього кандидата, як і для демократичних сил загалом, ключовим є не принцип "гроші понад усе", а ідея "людина і Україна понад усе".

У єдності – сила. Тому настав час заради майбутнього відкинути власні амбіції і гуртуватися навколо єдиного кандидата. Ця думка стала лейтмотивом виступу діючого народного депутата Мустафи Найєма.

"У нас є червона межа – це роз’єднаність. Досвід наш історичний довів, що саме роз’єднаність та компроміси призвели до того, що вже друге покоління так чи інакше має просити дозволу на те, щоб обирати тих, кого вони бажають обирати – чесних, правильних і принципових людей. І цю межу ми зараз маємо перетнути… Є три кандидати, які мають об’єднати свої зусилля. Пан Гриценко має найбільший рейтинг. Є Андрій Садовий, який точно дивиться наш форум, спостерігає. Так само як спостерігає кандидат, який ще думає над участю у виборах – пан Вакарчук. Я дуже хочу, щоб на цих виборах ми перетнули межу роз’єднання, щоб був один кандидат, який об’єднає всі зусилля. І я закликаю всіх трьох кандидатів сісти за стіл. Дайте нам шанс проголосувати за одного!", - заявив Найєм, побажавши Гриценкові сил та натхнення об’єднати всі здорові демократичні сили.

Максимально емоційним виявився виступ представника "Всеукраїнського союзу учасників АТО", голови Волинського осередку "Громадянської позиції" Олександра Кралюка. Він пояснив, чому військові - за Гриценка, якому часто дорікають неучастю в АТО. За словами Кралюка, боронити державу можна, не тільки сидячи в окопах. На підтвердження своїх слів він розповів, як Гриценко врятував від смерті цілу роту добровольців.

"Анатолій Степанович, ви пам’ятаєте 2014 рік, серпень, селище Хрящувате? Там тримала оборону друга рота 24 батальйону. Не було зв’язку. Ми змогли додзвонитись тільки до Гриценка. Слухайте, члени ТСК, які кажуть, що Гриценко не воював! Ці хлопці були виведені з оточення під Хрящуватим завдяки тому, що ми додзвонились до Анатолія Степановича! Я впевнений, що у кожного воїна, який тут присутній, така сама історія. І кожен з тих, хто на передовій, розуміє: саме таких людей сьогодні треба ставити до керма. Не боятись, не думати про те, що ми знову помиляємось, тому що історія дає шанс- отримати нову країну", - зазначив ветеран.

Сам Анатолій Гриценко свій виступ розпочав з подяки за виявлену йому довіру і констатації тієї величезної відповідальності, яку він відчуває перед тими, хто його підтримує і перед країною в цілому. Далі перейшов до програми, з якою йде в президенти – і за якою планує кардинально змінювати країну.

Він зазначив: зміни розпочинатиме з себе, аби дати приклад іншим. Зокрема, обітне піраміду корупції, що проникає у найвищі владні кабінети, зупинить практику заробляння на війні і віджимання в інтересах президента чужого бізнесу, наповнить слова "Гарант Конституції" реальним змістом. А щоб ні в кого не було спокуси повернути попередні практики - ініціює, нарешті, ухвалення дієвого закону про імпічмент.

"У владі будуть не "любі друзі", а люди, що відповідають принципу трьох П: професійні, порядні, патріотичні. От ви знаєте прізвища моїх кумів? І не дізнаєтесь, бо їх не було на держпосадах, коли я був міністром оборони – не буде і тоді, коли стану президентом", - підкреслив Гриценко.

Кандидат обіцяє піти війною на олігархів як клас – він обіцяє повернути тих, хто нині паразитує на тілі держави, у рамки закону та рівні з іншими можливості ведення бізнесу, або їм доведеться покинути Україну, а їх майно буде націоналізовано.

Захист чесного бізнесу взагалі є важливою частиною програми Гриценка. Він збирається забезпечити рівні умови для всіх, привести до ладу податкове і митне законодавство, посилити відповідальність за рейдерство, знищити можливості для силових структур втручатися в економічну діяльність, забезпечити державну підтримку і адекватне кредитування для аграріїв і створити умови для притоку інвестицій в Україну. Ці інвестиції та розвиток економіки за сприятливих умов дозволять Україні відмовитися від зовнішнього кредитування, яке Гриценко вважає одним з ключових викликів суверенітету України.

Окрема увага – поверненню миру в Україну. Гриценко запевняє: за 5 років каденції поверне Донбас на українських умовах, з використанням дипломатичних, економічних, військових механізмів. І наполягає: ні шантаж, ні підкуп не зможуть змусити його відмовитися від Криму та українських громадян, що живуть на півострові. Свою зовнішню політику обіцяє зосередити на економічних питаннях та питаннях повернення миру на нашу землю і українців, що перебувають у полоні та російських в’язницях – додому. І утвердженню України як суб’єкта міжнародної політики, а не об’єкта, як це часто є зараз. "Україні вже диктують умови не тільки хижаки, але й травоїдні, які раніше голови не піднімали. Вони диктують тому, хто ще слабший. Сильним ніхто не диктує. Тож маємо стати сильними!", - підкреслив Гриценко.

Окрім здорової економіки сильну державу формує ще й потужна армія. Тут кандидат планує продовжувати курс на стандарти НАТО, закладений ще за його перебування на посаді міністра оборони, нарощувати боєздатність, скоротити кількість генералітету і привести на керівні армійські посади реальних бойових командирів. Серед планів – відмова від строкової служби на користь контрактної армії, посилення соцзахисту військових пенсіонерів та учасників війни на сході.

Важливою частиною своєї програми Гриценко вважає зміну підходів до планування бюджету. Так, медицина та освіта не можуть фінансуватися за остаточним принципом – саме в ці галузі держава має вкладатися найбільше.

Анонсував Гриценко також комплекс рішучих дій по боротьбі з корупцією. Відучати чиновників красти і брати хабарі він планує впровадженням системи стимулів і покарань. Кількість чиновників скоротять, за рахунок коштів, які заощадяться, збільшать винагороду тим, хто лишиться. І кожен з них знатиме: у будь-який момент його можуть відправити на поліграф чи спровокувати на хабар. Не встояв перед спокусою – отримав суттєвий тюремний строк, заборону займати державні посади довічно і конфіскацію майна родини. Те саме стосуватиметься і суддів.

Але найголовніше, на думку Гриценка – повернути людям віру – і у державу, і у власні сили. Громадяни отримають можливість реалізувати себе вдома, гідні зарплати (середню зарплатню у розмірі 700 євро Гриценко вбачає реальною найближчим часом), соцвиплати і пенсії. Це стимулює розвиток країни і зупинить трудову міграцію, яка вже набула катастрофічних масштабів. Головна мета – повернути людям безпеку, справедливість і мир.

Зробити все це Гриценко обіцяє за 5 років – дякуючи своїй команді, яку він і представив всім присутнім на форумі.

Отже, старт виборчій кампанії Анатолія Гриценка покладено. У суботу, 12 січня, він подав документи у ЦВК. І запевнив: готовий гідно пройти всі випробування передвиборчих перегонів, перемогти – і змінити країну на краще.

Зволікати і танцювати на граблях часу вже не лишилося. Час діяти.

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