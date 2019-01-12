Гриценко зареєструвався кандидатом у президенти України

Лідер партії "Громадянська позиція", колишній міністр оборони Анатолій Гриценко в суботу, 12 січня, подав необхідні документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації кандидатом на виборах президента України.

Після цього політик провів брифінг для співробітників ЗМІ, повторивши основні тези своєї програми "Чесний президент буде служити людям!".

Політик також повідомив, що його програма буде опублікована в соцмережі Facebook і на персональному сайті.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Нагадаємо, 11 січня Гриценко оголосив, що братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Ханс ван Баален привітав Гриценко з рішенням балотуватися на пост президента України. Партія політика "Громадянська позиція" є членом цього Альянсу.

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