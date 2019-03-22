Вибори президента: поліція назвала чотири схеми підкупу виборців

Національна поліція України встановила чотири найбільш поширені схеми підкупу виборців на майбутніх виборах президента.

Про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає прес-служба НПУ.

"Перша схема - збір особистих даних громадян під приводом проведення соціальних опитувань, анкетування. Паралельно порушуються питання про пріоритетність якогось з кандидатів в президенти. Якщо хтось сумнівається, ці "анкетологи" намагаються переконати людину на користь іншого кандидата", – повідомив поліцейський.

"Згідно із законодавством, якщо вартість подарунка перевищує 58 гривень, то це - підкуп, а не агітація. Остання схема, яку ми зафіксували, - виплата матеріальної допомоги за умови голосування за певного кандидата. Це все зафіксовано, проводяться розслідування", – додав Цуцкірідзе.

Поліцейський підкреслив, що поліція вже склала 605 адміністративних протоколів. До адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб.

При цьому найбільше кримінальних правопорушень зафіксовано в місті Києві - 35, Чернігівській області - 17, Черкаській і Одеській - по 15, Кіровоградській та Дніпропетровській - по 11 порушень. Поліцією повідомлено про підозру 24 особам в 15 кримінальних виробництвах. До суду направлено чотири кримінальні виробництва з обвинувальними актами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, хто з кандидатів в президенти був "помічений" на підкуп виборців.

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