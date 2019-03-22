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Вибори президента України 2019

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Вибори президента: поліція назвала чотири схеми підкупу виборців

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Національна поліція України встановила чотири найбільш поширені схеми підкупу виборців на майбутніх виборах президента.

Про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає прес-служба НПУ.

"Перша схема - збір особистих даних громадян під приводом проведення соціальних опитувань, анкетування. Паралельно порушуються питання про пріоритетність якогось з кандидатів в президенти. Якщо хтось сумнівається, ці "анкетологи" намагаються переконати людину на користь іншого кандидата", – повідомив поліцейський.

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"Згідно із законодавством, якщо вартість подарунка перевищує 58 гривень, то це - підкуп, а не агітація. Остання схема, яку ми зафіксували, - виплата матеріальної допомоги за умови голосування за певного кандидата. Це все зафіксовано, проводяться розслідування", – додав Цуцкірідзе.

Поліцейський підкреслив, що поліція вже склала 605 адміністративних протоколів. До адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб.

При цьому найбільше кримінальних правопорушень зафіксовано в місті Києві - 35, Чернігівській області - 17, Черкаській і Одеській - по 15, Кіровоградській та Дніпропетровській - по 11 порушень. Поліцією повідомлено про підозру 24 особам в 15 кримінальних виробництвах. До суду направлено чотири кримінальні виробництва з обвинувальними актами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, хто з кандидатів в президенти був "помічений" на підкуп виборців.

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Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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