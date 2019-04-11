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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський їздить на автомобілі Коломойського: у штабі все пояснили

6.6тЧитати матеріал російською

Автомобіль, на якому пересувається кандидат у президенти України Володимир Зеленський, належить службі безпеки.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков. Він зазначив, що "не наша справа" – перевіряти номери авто і з'ясовувати, що воно оформлене на Тимура Міндіча, якого пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

"Це автомобіль, наданий службою безпеки, з якою у Зеленського зараз є контракт. Ми не перевіряємо номери авто – це не наша справа. Є люди, які відповідають за безпеку. На жаль, ми змушені сьогодні робити це, адже було багато погроз на адресу Зеленського", – зазначив він.

Зеленський їздить на автомобілі Коломойського: у штабі все пояснили

Facebook Володимира Ар'єва

Зеленський їздить на автомобілі Коломойського: у штабі все пояснили

Facebook Володимира Ар'єва

Новини
Мікс: у Зеленського запропонували новий формат дебатів із Порошенком

Разумков назвав дурістю те, що охорона Зеленського якось пов'язана з Коломойським.

"Адже, скажімо, Петра Олексійовича сьогодні охороняє охорона, яка свого часу працювала з Януковичем. Це ж не означає, що Порошенко пов'язаний із Януковичем!" – підкреслив спікер.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль, на якому кандидат у президенти України Володимир Зеленський приїхав на здачу аналізів, належав олігарху Ігорю Коломойському, у зв'язках із яким неодноразово звинувачували шоумена.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор КоломойськийДмитро Разумков
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Следующим кометом будет типа "А вы докажите? Это не я! Меня там нет". Что то очень знакомое звучит в отмазках Зе! Ученик очень быстро схватывает уроки своего кремлевского учителя!
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Полная случайность что люди охраняющие вовика это люди коломойского. Так и поверили, пиши еще!
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