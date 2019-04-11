Зеленський їздить на автомобілі Коломойського: у штабі все пояснили

Автомобіль, на якому пересувається кандидат у президенти України Володимир Зеленський, належить службі безпеки.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков. Він зазначив, що "не наша справа" – перевіряти номери авто і з'ясовувати, що воно оформлене на Тимура Міндіча, якого пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

"Це автомобіль, наданий службою безпеки, з якою у Зеленського зараз є контракт. Ми не перевіряємо номери авто – це не наша справа. Є люди, які відповідають за безпеку. На жаль, ми змушені сьогодні робити це, адже було багато погроз на адресу Зеленського", – зазначив він.

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Разумков назвав дурістю те, що охорона Зеленського якось пов'язана з Коломойським.

"Адже, скажімо, Петра Олексійовича сьогодні охороняє охорона, яка свого часу працювала з Януковичем. Це ж не означає, що Порошенко пов'язаний із Януковичем!" – підкреслив спікер.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль, на якому кандидат у президенти України Володимир Зеленський приїхав на здачу аналізів, належав олігарху Ігорю Коломойському, у зв'язках із яким неодноразово звинувачували шоумена.

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