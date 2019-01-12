Гриценко зарегистрировался кандидатом в президенты Украины

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Анатолий Гриценко в субботу, 12 января, подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

После этого политик провел брифинг для сотрудников СМИ, повторив основные тезисы своей программы "Честный президент будет служить людям!".

Политик также сообщил, что его программа будет опубликована в соцсети Facebook и на персональном сайте.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Напомним, 11 января Гриценко объявил, что будет принимать участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ханс ван Баален поздравил Гриценко с решением баллотироваться на пост президента Украины. Партия политика "Гражданская позиция" является членом этого Альянса.

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