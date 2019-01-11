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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко йде у президенти: політик зробив заяву

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.

Його кандидатуру висунули на з'їзді партії "Громадянська позиція", який відбувся у Києві 11 січня. За відповідне рішення проголосували всі 265 присутніх делегатів.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

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"Для мене це честь і величезна відповідальність. Я знаю, як підняти країну і армію. Я не підпишу жодного популістського закону і міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Достатньо одного президентського терміну, щоб закласти фундамент. Від цього рішення залежить майбутнє країни", — сказав Гриценко, коментуючи своє висунення.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

З'їзд "Громадянської позиції"

З'їзд "Громадянської позиції"

Прес-служба "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Ханс ван Баал привітав Гриценка з рішенням балотуватися на посаду президента України. Партія політика "Громадянська позиція" є членом цього Альянсу.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Приходько Егор
Приходько Егор
клоунада это все. только тотальное уничтожение народом украины алигархара и спасет эту страну
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Опять за рыбу гроши... Кому предлагаешь свои услуги на должности президента страны, пан Гриценко, служить кому хочешь, кто такой народ Украины и что объединяет его поколения от основания столицы Киева до Майдана и дальше? Не знаешь, пан Гриценко? Так как же ты тогда служить народу Украины будешь, если не знаешь и не можешь сказать кто это??? Как Порошенко барыговать и все надкусывать бегая без толку? Спасибо, не надо.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ильчук Андрей, А кого надо?
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