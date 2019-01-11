Гриценко йде у президенти: політик зробив заяву

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.

Його кандидатуру висунули на з'їзді партії "Громадянська позиція", який відбувся у Києві 11 січня. За відповідне рішення проголосували всі 265 присутніх делегатів.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

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"Для мене це честь і величезна відповідальність. Я знаю, як підняти країну і армію. Я не підпишу жодного популістського закону і міжнародної угоди, яка суперечить інтересам країни. Достатньо одного президентського терміну, щоб закласти фундамент. Від цього рішення залежить майбутнє країни", — сказав Гриценко, коментуючи своє висунення.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

З'їзд "Громадянської позиції" Прес-служба "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE) Ханс ван Баал привітав Гриценка з рішенням балотуватися на посаду президента України. Партія політика "Громадянська позиція" є членом цього Альянсу.

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