П'ятірка готова: Гриценко розповів про перші призначення в разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко визначився з претендентами на посади генпрокурора, глави НБУ, міністра оборони, голови СБУ і міністра закордонних справ.

Чиновники будуть призначені в разі перемоги Гриценка на президентських виборах. Про свій вибір політик розповів в ефірі "Право на владу", закликавши інших кандидатів в президенти також розкрити імена своєї команди.

"На пост генпрокурора Давид Сакварелідзе. Ця людина має нульову толерантність і відчуває жорстко, що справедливо, а що ні. І на відміну від нинішньої балаболки має юридичний диплом.

Нацбанк — Олександр Савченко. Доктор економічних наук. Людина, яка перша від України очолювала Європейський банк реконструкції і розвитку. Знає, як тримати гривню, зробити кредити в 10% ..."

Міноборони — Іван Апаршин. Полковник запасу, пройшов від лейтенанта всі щаблі... Знає детально армію, не допустить мародерства на крові і забезпечити солдатам все необхідне.

Голова СБУ — бойовий генерал Віктор Трепак. Людина була на посаді генерал-полковника, але коли побачила від президента, що немає імпульсу боротьби з корупцією, а сама корупція — написала заяву і пішла.

МЗС — Світлана Заліщук. Зараз депутат парламенту. Людина, яка вміє сказати "ні". Користується повагою і шаною. Єдиний недолік — молода. Але це можна виправити, тут ми допоможемо", — розповів Гриценко.

Анатолій Гриценко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Гриценко розповів про свій план деокупації Донбасу і звинуватив вище керівництво держави в мародерстві на крові.

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