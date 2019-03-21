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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Будуть арештовані: Гриценко жорстко попередив народних депутатів

1.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко в разі перемоги на виборах готовий усувати народних депутатів, які не підтримуватимуть корисні для розвитку країни законопроекти.

Про це політик заявив в ефірі "Право на владу", наголосивши, що йде виключно на один президентський термін, на п'ять років, "щоб не грати в політиканство".

"Людям настільки важко, що доведеться когось ламати і відтягувати від корита. Але вони будуть через свої канали, своїми батальйонами приходити і нав'язувати президенту свою позицію. Не зможе нав'язати ніхто", — сказав він.

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"Коли президент прийде в парламент із законопроектами, які будуть спрямовані на нормальний економічний розвиток, створення робочих місць, на вичищення від корупції, на підйом медицини і всього іншого, то я хочу побачити, хто проголосує проти. Якщо хтось дозволить собі бути лежачим поліцейським, у межах конституційних повноважень вони будуть відсторонені і, якщо треба, заарештовані. Для того, щоб не зупинити країну", — заявив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко визначився з претендентами на посади генпрокурора, глави НБУ, міністра оборони, голови СБУ і міністра закордонних справ.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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