Фермери виявилися селянами: кандидат у президенти втрапив у корупційний скандал

Підписи в документі про надання 2,5 млн грн коштів для застави кандидата в президенти України Юрію Тимошенку поставили не друзі-фермери. Ними виявилися звичайні українці, яких попросили бути фіктивними спонсорами їх керівництво або знайомі.

Відео з відповідними показами оприлюднило Міністерство внутрішніх справ і ТСН (щоб подивитися ролики, доскролльте сторінку до кінця).

Юрій Тимошенко Politeka

На ньому одна з жінок розповідає, що працює в ресторані кухарем і Юрія Тимошенко бачила тільки раз. А підписати якісь папери Наталю та її колег попросив керівник за винагороду в 200 гривень.

Друга особа на відео, чоловік, каже, що документ він підписав не питаючи і не читаючи. Третя жінка зізналася, що поставила підпис під документами, тому що її про це попросила людина, яку вона знає багато років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 157 — перешкоджання здійсненню виборчого права. Всі люди на відео — це жителі Одеської області. Їх прізвища фігурують в декларації, яку подав кандидат Юрій Тимошенко.

За даними видання "Малакава", люди, які фіктивно позичили кошти Юрію Тимошенку, працюють на чоловіка з прізвищем Бордюжа. Саме він їх попросив підписати документи про те, що вони нібито позичають гроші нардепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня ГПУ спільно з ГБР і СБУ затримали народного депутата, який пропонував кандидату в президенти України Юрію Тимошенку 5 млн грн за відмову від участі в майбутніх виборах.

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