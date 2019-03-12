Фермеры оказались селянами: кандидат в президенты вляпался в коррупционный скандал

Подписи в документе о предоставлении 2,5 млн грн средств для залога кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко поставили не друзья-фермеры. Ими оказались простые украинцы, которых попросили быть фиктивными спонсорами их руководство или знакомые.

Видео с соответствующими показаниями обнародовало Министерство внутренних дел и ТСН (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Юрий Тимошенко Politeka

На нем одна из женщин рассказывает, что работает в ресторане поваром и Юрия Тимошенко видела только раз. А подписать какие-то бумаги Наталью и ее коллег попросил руководитель за вознаграждение в 200 гривен.

Второе лицо на видео, мужчина, говорит, что документ он подписал не спрашивая и не читая. Третья женщина призналась, что поставила подпись под документами, потому что ее об этом попросил человек, которого она знает много лет.

Полиция открыла уголовное производство по статье 157 — препятствование осуществлению избирательного права. Все люди на видео — это жители Одесской области. Их фамилии фигурируют в декларации, которую подал кандидат Юрий Тимошенко.

По данным издания "Малакава", люди, которые фиктивно занимали средства Юрию Тимошенко, работают на некоего мужчину по фамилии Бордюжа. Именно он их попросил подписать документы о том, что они якобы занимают деньги нардепу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали народного депутата, который предлагал кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в предстоящих выборах.

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