У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на низку вимог команди кандидата у президенти Володимира Зеленського до чинного глави держави Петра Порошенка.
Вона нагадала соратникам Зеленського, що міняти законодавство може парламент, а не глава держави. Роз'яснення з цього приводу Геращенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Особливу увагу вона приділила першій вимозі команди Зеленського щодо забезпечення скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.
За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, але його не підтримали нинішні прихильники Зеленського.
Зеленський і Порошенко
lb.ua
"Нагадаю Зе-команді — зміни до законів ухвалює Верховна Рада, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е-декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Юлія Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", — наголосила перший віце-спікер парламенту.
"Члени партії "Укроп", які підтримують Зеленського, зокрема і кандидат у президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за його перемогу, не голосували за жоден!" — обурилася Геращенко.
За її словами, така сама ситуація склалася і з голосуванням у першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.
"Почніть із себе і покличте своїх депутатів — фанів і критиків П голосувати за, а не зе", — додала Геращенко.
Підсумовуючи, вона наголосила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. Так, за підсумками Національного екзит-полу, Зеленський отримав 30,6% голосів, а Порошенко — 17,8%.
Таким чином, до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко.
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