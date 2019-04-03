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У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського

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Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на низку вимог команди кандидата у президенти Володимира Зеленського до чинного глави держави Петра Порошенка.

Вона нагадала соратникам Зеленського, що міняти законодавство може парламент, а не глава держави. Роз'яснення з цього приводу Геращенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Особливу увагу вона приділила першій вимозі команди Зеленського щодо забезпечення скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.

За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, але його не підтримали нинішні прихильники Зеленського.

Зеленський і Порошенко

Зеленський і Порошенко

lb.ua

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"Нагадаю Зе-команді — зміни до законів ухвалює Верховна Рада, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е-декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Юлія Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", — наголосила перший віце-спікер парламенту.

"Члени партії "Укроп", які підтримують Зеленського, зокрема і кандидат у президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за його перемогу, не голосували за жоден!" — обурилася Геращенко.

За її словами, така сама ситуація склалася і з голосуванням у першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.

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"Почніть із себе і покличте своїх депутатів — фанів і критиків П голосувати за, а не зе", — додала Геращенко.

Підсумовуючи, вона наголосила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ірина ГеращенкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Где присутствует мадам "Г", там везде полная "Ж".
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Михайлов Андрей, Там где такие долбоёбы как ты, то там точно полная ж и говна по уши .Ознакомься и не тявкай , "умник",о полномочиях в парламентско-президентской стране. Всё "разжёвано" специально для особо непонятливых ,ЧТО и от КОГО требовать https://24tv.ua/ru/polnomochija_prezidenta_rady_kabmina_kto_za_chto_otvechaet_detali_n1119846
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США против зеленского. Подумайте об этом. Или вы хотите утратить независимость? Только США наш хозяин, потому что мы независимы! Утопим в крови вату! Потому, что мы европейские и демократические. Нужно уничтожить большую часть населения, чтобы остальные могли нормально жить. Главное - это война. Нам не нужен мир! Нам нужно сдохнуть! Поэтому мы любим парашенко! Он разворовывает укроборонпром, что делает его ещё богаче! Слава Украине! Мы самые умные в мире! Надя, ты наша надия! Весь мир с нами!
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Колобов Макс
Колобов Макс
У Зелупы, что ни комментарий, то «пук» какой-то.
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Колобов Макс, вышел ролик, где охлобыстин поддерживает зеленского! Они думали мы тупые, и не догадаемся, что это значит! А это значит, что зеленский - агент кремля. Мы, украинцы, очень умные, нас не проведёшь! Маскаляку на гиляку! Кто не скаче, тот маскаль!
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