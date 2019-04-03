У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на низку вимог команди кандидата у президенти Володимира Зеленського до чинного глави держави Петра Порошенка.

Вона нагадала соратникам Зеленського, що міняти законодавство може парламент, а не глава держави. Роз'яснення з цього приводу Геращенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Особливу увагу вона приділила першій вимозі команди Зеленського щодо забезпечення скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів.

За словами Геращенко, президент давно вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, але його не підтримали нинішні прихильники Зеленського.

Зеленський і Порошенко lb.ua

"Нагадаю Зе-команді — зміни до законів ухвалює Верховна Рада, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е-декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Юлія Тимошенко. Рада ці голосування успішно провалила", — наголосила перший віце-спікер парламенту.

"Члени партії "Укроп", які підтримують Зеленського, зокрема і кандидат у президенти Шевченко, який вже заявив, що молиться за його перемогу, не голосували за жоден!" — обурилася Геращенко.

За її словами, така сама ситуація склалася і з голосуванням у першому читанні законопроекту про вибори до парламенту.

"Почніть із себе і покличте своїх депутатів — фанів і критиків П голосувати за, а не зе", — додала Геращенко.

Підсумовуючи, вона наголосила, що прагне побачити дебати кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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