У мережі спливло реальне відео з "п'яним Порошенком"

У мережі викрили фейкове відео з президентом України Петром Порошенком, який нібито п'яним виступив на Закарпатті.

Як стверджує у Facebook користувач Андрій Бондарчук, насправді в резонансному ролику зменшено швидкість програвання, що й створює ефект "невиразної мови".

"Відео було скадроване так, що не видно, який канал знімав, і не видно плашок із датою та часом, місцем зйомки", – звернув увагу Бондарчук.

УП

Він зазначив, що фейк поширював у мережі анонімний аккаунт із патріотичною аватаркою – намальованим воїном у шоломі з тризубом.

"Я, як звукорежисер по роботі, – слухаю і дивуюся. Дійсно це схоже на голос Порошенка, це не імітація. Дійсно, як "п'яна мова". Або... уповільнена. Взяв доріжку, прискорив звучання в аудіоредактор десь на 20% – і отримав звичайний голос Порошенка. Це робиться просто та швидко", – розповів користувач.

"Спеціально вирізали фрагмент промови, сповільнили голос, щоб подати це як "п'яний Порошенко видав свою таємницю". Нормальна людина зрозуміє, що навіть якщо б президент випив – то йому б його команда не дозволила вийти на люди в такому стані. Для цього є штат людей, які за це відповідають", – підсумував Бондарчук.

Він також знайшов оригінал відео зі звичайною швидкістю програвання. Ролик опубліковано на сторінці Перта Порошенко в Facebook.

Дивіться справжнє відео з виступу президента з 15:30:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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