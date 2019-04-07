У мережі спливло реальне відео з "п'яним Порошенком"

У мережі викрили фейкове відео з президентом України Петром Порошенком, який нібито п'яним виступив на Закарпатті.
Як стверджує у Facebook користувач Андрій Бондарчук, насправді в резонансному ролику зменшено швидкість програвання, що й створює ефект "невиразної мови".
"Відео було скадроване так, що не видно, який канал знімав, і не видно плашок із датою та часом, місцем зйомки", – звернув увагу Бондарчук.
УП
Він зазначив, що фейк поширював у мережі анонімний аккаунт із патріотичною аватаркою – намальованим воїном у шоломі з тризубом.
"Я, як звукорежисер по роботі, – слухаю і дивуюся. Дійсно це схоже на голос Порошенка, це не імітація. Дійсно, як "п'яна мова". Або... уповільнена. Взяв доріжку, прискорив звучання в аудіоредактор десь на 20% – і отримав звичайний голос Порошенка. Це робиться просто та швидко", – розповів користувач.
"Спеціально вирізали фрагмент промови, сповільнили голос, щоб подати це як "п'яний Порошенко видав свою таємницю". Нормальна людина зрозуміє, що навіть якщо б президент випив – то йому б його команда не дозволила вийти на люди в такому стані. Для цього є штат людей, які за це відповідають", – підсумував Бондарчук.
Він також знайшов оригінал відео зі звичайною швидкістю програвання. Ролик опубліковано на сторінці Перта Порошенко в Facebook.
Дивіться справжнє відео з виступу президента з 15:30:
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