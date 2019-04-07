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У мережі спливло реальне відео з "п'яним Порошенком"

17.9тЧитати матеріал російською

У мережі викрили фейкове відео з президентом України Петром Порошенком, який нібито п'яним виступив на Закарпатті.

Як стверджує у Facebook користувач Андрій Бондарчук, насправді в резонансному ролику зменшено швидкість програвання, що й створює ефект "невиразної мови".

"Відео було скадроване так, що не видно, який канал знімав, і не видно плашок із датою та часом, місцем зйомки", – звернув увагу Бондарчук.

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У мережі спливло реальне відео з "п'яним Порошенком"

УП

Він зазначив, що фейк поширював у мережі анонімний аккаунт із патріотичною аватаркою – намальованим воїном у шоломі з тризубом.

"Я, як звукорежисер по роботі, – слухаю і дивуюся. Дійсно це схоже на голос Порошенка, це не імітація. Дійсно, як "п'яна мова". Або... уповільнена. Взяв доріжку, прискорив звучання в аудіоредактор десь на 20% – і отримав звичайний голос Порошенка. Це робиться просто та швидко", – розповів користувач.

"Спеціально вирізали фрагмент промови, сповільнили голос, щоб подати це як "п'яний Порошенко видав свою таємницю". Нормальна людина зрозуміє, що навіть якщо б президент випив – то йому б його команда не дозволила вийти на люди в такому стані. Для цього є штат людей, які за це відповідають", – підсумував Бондарчук.

Він також знайшов оригінал відео зі звичайною швидкістю програвання. Ролик опубліковано на сторінці Перта Порошенко в Facebook.

Дивіться справжнє відео з виступу президента з 15:30:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
видеофейкисоцмережі
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Попри всі наклепи на діючого президента України,він є проукраїнський та вибрав проєвропейський шлях розвитку.
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
г. Аваков, а вы еще не отдали распоряжения выяснить, кто выпустил этот фейк? Или он вас очень обрадовал? Этот фейк вам вмасть?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Отличить правду от фейка, на самом деле, довольно просто: при изменении скорости воспроизведения изменяется и высота тембра голоса. Нужно просто сравнить подозрительную запись с какой-нибудь другой, чья аутентичность не вызывает сомнений. Если на обеих тональность речи Порошенко примерно одинакова, то запись никто не манипулировал, если же на сомнительной его голос звучит ниже, чем на эталонной, то это явно подделка.
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