Не стадіон: Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував провести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського в бібліотеці.

"Я за дебати в бібліотеці. З попередньої здачею річних декларацій прочитаних книг", – написав Луценко в Facebook.

При цьому генпрокурор не уточнив, у якій саме бібліотеці пропонується проведення дебатів між кандидатами.

Новини Тимошенко не буде вести дебати Зеленського і Порошенка

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Facebook Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Вірогідність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

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