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Не стадіон: Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів

5.3тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував провести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського в бібліотеці.

"Я за дебати в бібліотеці. З попередньої здачею річних декларацій прочитаних книг", – написав Луценко в Facebook.

При цьому генпрокурор не уточнив, у якій саме бібліотеці пропонується проведення дебатів між кандидатами.

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Не стадіон: Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів

Facebook Юрій Луценко

Не стадіон: Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів

Facebook Юрій Луценко

Не стадіон: Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів

Facebook Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юрій ЛуценкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Krot Andrej
Krot Andrej
ещё-б предложил провести дебаты в туалете.
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Krot Andrej
Krot Andrej
ещё предложил провести дебаты в туалете.
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