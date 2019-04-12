МВС закликали відкрити справу через "Слугу народу": у чому суть

Народні депутати України від БПП Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко наполягають на відкритті кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95". Її засновником є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

З такою ініціативою парламентарі звернулися до Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють "Новости Донбасса".

У БПП пояснили, що претензії у них викликали сцени з серіалу, де виконавець головної ролі — Зеленський —розстрілює парламент. Також вони заявили, що обурені сценою похорону президента.

Володимир Зеленський forbes.net.ua

Геращенко і Гончаренка обурило, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) після публікації змонтованого відео, де Зеленського збиває вантажівка.

"Чи буде також дзеркально відкрито кримінальну справу проти авторів і сценаристів фільму "Слуга народу" і виконавця головної ролі, де розстрілюється парламент, а потім відбуваються похорони президента?" — зазначила Геращенко під час години питання до уряду.

Вона попросила вважати питання офіційним депутатським зверненням. "Нашу колегу, пані Савченко, тільки за ці думки зараз тримають в слідчому ізоляторі", — нагадала політик.

"Чи означає це, що тепер за кожен пост в інтернеті буде заводитися кримінальна справа?" — підкреслила перший віце-спікер парламенту.

Заступник глави МВС Вадим Троян відповів Геращенко, що вона має право подати запит і Нацполіція відповість у встановлений законом термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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