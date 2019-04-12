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МВС закликали відкрити справу через "Слугу народу": у чому суть

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Народні депутати України від БПП Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко наполягають на відкритті кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95". Її засновником є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

З такою ініціативою парламентарі звернулися до Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють "Новости Донбасса".

У БПП пояснили, що претензії у них викликали сцени з серіалу, де виконавець головної ролі — Зеленський —розстрілює парламент. Також вони заявили, що обурені сценою похорону президента.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

forbes.net.ua

Геращенко і Гончаренка обурило, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) після публікації змонтованого відео, де Зеленського збиває вантажівка.

"Чи буде також дзеркально відкрито кримінальну справу проти авторів і сценаристів фільму "Слуга народу" і виконавця головної ролі, де розстрілюється парламент, а потім відбуваються похорони президента?" — зазначила Геращенко під час години питання до уряду.

Вона попросила вважати питання офіційним депутатським зверненням. "Нашу колегу, пані Савченко, тільки за ці думки зараз тримають в слідчому ізоляторі", — нагадала політик.

"Чи означає це, що тепер за кожен пост в інтернеті буде заводитися кримінальна справа?" — підкреслила перший віце-спікер парламенту.

Заступник глави МВС Вадим Троян відповів Геращенко, що вона має право подати запит і Нацполіція відповість у встановлений законом термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийІрина ГеращенкоОлексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Блок Петра Порошенка"Слуга Народу"
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Геращенко при Яныке была его подстилкой в политике. С каких пор в Украине цензор появился и исчезла свобода выбора?
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Вопрос возбуждения уголовного дела возник у многих юристов сразу после просмотра нескольких минут фильма. Странно только одно, что только сейчас спустя несколько недель после трансляции фильма это стали лобировать. В Европе, в частности в Германии вторая серия, а возможно и первая не была бы транслирована вообще изначально, в интересах национальной безопасности страны. И это не было бы признано цензурой. Точка
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Бор Тарас
Бор Тарас
Мне вот интересно,как быстро Лёша Гончаренко ломанётся в партию "Слуга Народа" после победы Зеленского?
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ivanenko Petr,"мнение" и "советы" олигофренов меня не интересуют.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Бор Тарас, идиотам все интересно, но они об этом забывают через час. Иди поспи и не забивай голову.
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