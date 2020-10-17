В Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть ім'я маршала Жукова
В Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть колишню назву на честь радянського маршала Георгія Жукова.
Як повідомив у Facebook мер міста Геннадій Труханов, відповідне рішення ухвалила Одеська міська історико-топонімічна комісія.
"Ми продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексгубернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі в межах процесу декомунізації", – написав він.
За словами Труханова, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем із фашизмом.
Крім того, вулиці Інглезі повернуть назву на честь 25-ї Чапаєвської Дивізії.
"Те саме стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії – легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів у роки війни", – додав мер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Подільську Одеської області вандали зруйнували меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної Сотні, встановлену в місцевому сквері Слави.