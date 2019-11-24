В Одесі психічно хворий скинув поліцейського з даху: опубліковані фото і відео

В Одесі 23 листопада на вулиці Достоєвського неадекватний чоловік з даху гаража став кидатися цеглою. На місце прибула поліція. Наряд намагався заспокоїти бешкетника, але він не реагував і лаявся матом.

Один з поліцейських спробував зняти неадеквата з даху, однак, не зберігши рівноваги, впав. Його забрала швидка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Патрульна поліція Одеської області (щоб подивитися фото і відео інциденту, проскрольте сторінку до кінця).

В результаті неадекватного 31-річного чоловіка зняли з даху. Виявилося, що він перебуває на обліку в психіатричній лікарні, звідки за кілька днів до цієї події втік. Його передали медикам.

В Одесі психічно хворий скинув поліцейського з даху Патрульна поліція Одеської області / Facebook

В Одесі психічно хворий скинув поліцейського з даху Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Люстдорфської дорозі неадекватний парубок лазив по балконах і голосно кричав. Місцеві жителі зателефонували в поліцію. Екіпаж, який прибув за викликом, змушений був просити підкріплення. На місце прибули ще два наряди. Вони вмовили 28-річного хлопця залізти в свою квартиру, тому що він міг зістрибнути вниз. Після він з сокирою в руках відкрив двері поліцейським.

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