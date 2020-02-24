Головна Новини
24 лютого • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі лиман ледь не змив об'їзну дорогу: відео стихії потрапило в мережу

4.4т
Читати матеріал російською

Ураганний вітер, який обрушився на Одесу вдень 24 лютого, призвів до сильного шторму в Чорному морі і одеських лиманах – Хаджибейському та Куяльницькому.

В районі Об'їзної дороги Одеси Хаджибейський лиман вийшов з берегів і залив проїжджу частину. Відповідне відео опублікувало видання "Думська" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

На відео можна помітити, що хвилі лиману обрушуються на проїжджаючі по дорозі автомобілі.

Новини
Негода в Одесі: зірвані дахи, повалені дерева і розчавлені автомобілі. Фото

Також сильний шторм спостерігається на морі біля узбережжя Одеси.

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дерево, яке звалилося через ураган, вбило жінку в центрі Одеси.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі погода ураган
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги