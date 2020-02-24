В Одесі лиман ледь не змив об'їзну дорогу: відео стихії потрапило в мережу

Ураганний вітер, який обрушився на Одесу вдень 24 лютого, призвів до сильного шторму в Чорному морі і одеських лиманах – Хаджибейському та Куяльницькому.

В районі Об'їзної дороги Одеси Хаджибейський лиман вийшов з берегів і залив проїжджу частину. Відповідне відео опублікувало видання "Думська" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

На відео можна помітити, що хвилі лиману обрушуються на проїжджаючі по дорозі автомобілі.

Також сильний шторм спостерігається на морі біля узбережжя Одеси.

В Одесі Хаджибейський лиман залив Об'їзну дорогу

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дерево, яке звалилося через ураган, вбило жінку в центрі Одеси.

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