"Я не хочу війни": суд повернув Ройтбурду посаду директора музею в Одесі

Звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею 4 вересня минулого року було незаконним. Таке рішення прийняв Приморський районний суд Одеси.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Суд визнав незаконним рішення Одеської облради, яким Ройтбурда звільнили від займаної посади.

За словами самого художника, він не хоче війни з обласною владою і сподівається на нормальні робочі відносини.

Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного департаменту облради.

На звільненні Ройтбурда наполягала група депутатів від Оппоблока. В результаті їм вдалося провести свою ініціативу в сесійній залі. Художник, який весь цей час фактично залишався директором музею, назвав рішення депутатів "реваншем ідіотизму".

У жовтні 2019 року, міністерство культури, молоді і спорту назвало звільнення Ройтбурда безпідставним.

Олександр Ройтбурд переміг в конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 роки з ним був підписаний 5-річний контракт.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, Олександр Ройтбурд заявив, що рівень ват*ості в Одесі зашкалює.

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