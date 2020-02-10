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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Я не хочу війни": суд повернув Ройтбурду посаду директора музею в Одесі

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Звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею 4 вересня минулого року було незаконним. Таке рішення прийняв Приморський районний суд Одеси.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Новини
Одесский губернатор Степанов назначил Ройтбурда директором Художественного музея

Суд визнав незаконним рішення Одеської облради, яким Ройтбурда звільнили від займаної посади.

За словами самого художника, він не хоче війни з обласною владою і сподівається на нормальні робочі відносини.

Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного департаменту облради.

На звільненні Ройтбурда наполягала група депутатів від Оппоблока. В результаті їм вдалося провести свою ініціативу в сесійній залі. Художник, який весь цей час фактично залишався директором музею, назвав рішення депутатів "реваншем ідіотизму".

У жовтні 2019 року, міністерство культури, молоді і спорту назвало звільнення Ройтбурда безпідставним.

Олександр Ройтбурд переміг в конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 роки з ним був підписаний 5-річний контракт.

Суд повернув Ройтбурду посаду директора музею в Одесі

Суд повернув Ройтбурду посаду директора музею в Одесі

радіо Свобода

Як раніше писав OBOZREVATEL, Олександр Ройтбурд заявив, що рівень ват*ості в Одесі зашкалює.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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