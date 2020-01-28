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28 січня • оновлено в 17:06
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Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв: текст указу

6.6т
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятівнику Сергію Шатохіну та викладачці Ганні Бортюк.

Вони проявили героїзм і самопожертву під час рятування людей. Про це йдеться в тексті указу президента, який опубліковано на офіційному сайті глави держави (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

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Сергій Шатохін під час пожежі піднімався по сходах, щоб допомогти студентам, але одна з них упала на нього й вони зірвалися вниз. Пожежник помер у реанімації.

Викладачка коледжу Ганна Бортюк до останнього виводила дітей із охопленого вогнем будинку, але сама задихнулася в диму.

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв

president.gov.ua

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
В один ряд, плечом к плечу с Надией Савченко, Андрюшей Бендерой, сотней Ангелов ! А интересно - Всемирное режиссерское светило когда туда па подет ( в ряд ) ?
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