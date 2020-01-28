Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв: текст указу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятівнику Сергію Шатохіну та викладачці Ганні Бортюк.
Вони проявили героїзм і самопожертву під час рятування людей. Про це йдеться в тексті указу президента, який опубліковано на офіційному сайті глави держави (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).
Сергій Шатохін під час пожежі піднімався по сходах, щоб допомогти студентам, але одна з них упала на нього й вони зірвалися вниз. Пожежник помер у реанімації.
Викладачка коледжу Ганна Бортюк до останнього виводила дітей із охопленого вогнем будинку, але сама задихнулася в диму.
Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв
Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв
president.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій із благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
27 січня Заводський районний суд Миколаєва 27 січня відправив під нічний домашній арешт ексначальника Одеського обласного управління ДСНС Віктора Федорчука.
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