Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв: текст указу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятівнику Сергію Шатохіну та викладачці Ганні Бортюк.

Вони проявили героїзм і самопожертву під час рятування людей. Про це йдеться в тексті указу президента, який опубліковано на офіційному сайті глави держави (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Шатохін під час пожежі піднімався по сходах, щоб допомогти студентам, але одна з них упала на нього й вони зірвалися вниз. Пожежник помер у реанімації.

Викладачка коледжу Ганна Бортюк до останнього виводила дітей із охопленого вогнем будинку, але сама задихнулася в диму.

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв

Зеленський нагородив загиблих у одеському коледжі героїв president.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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