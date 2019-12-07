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7 грудня • оновлено в 15:40
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Трагічна пожежа в коледжі Одеси: у справі з'явилися підозрювані

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У кримінальній справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з'явилися перші підозрювані.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Сергій Шайхет.

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У справі про пожежу в одеському коледжі з'явилися підозрювані

У справі про пожежу в одеському коледжі з'явилися підозрювані

XYDESSA / Telegramm

"Поки, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротші терміни вони будуть спрямовані в прокуратуру Одеської області і після узгодження повідомлені самим підозрюваним. Однак, це тільки попередні результати. В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше" , - заявив Сергій Шайхет.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі о 00:40 7 грудня з під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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