Пожежа в Одесі: Кабмін назвав справжню причину трагедії

Урядова комісія назвала офіційну причину пожежі в одеському коледжі 4 грудня, що забрала життя 16 осіб.
Трагедія трапилася через загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі навчального закладу. Звідти пожежа швидко поширилася по всій будівлі, але люди не змогли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений. Таку інформацію оприлюднив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Основними причинами є недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки. Безпосередніх винуватців трагедії визначить суд", – повідомив він.
Озвучена офіційна причина пожежі в коледжі Одеси
За словами прем'єра, після одеської трагедії уряд має намір перевірити всі будівлі в країні, посилити відповідальність за порушення пожежної безпеки і ввести добровільне страхування цивільно-правової відповідальності.
"Вже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Винні відповідатимуть. Зробимо все для недопущення таких жахливих випадків у майбутньому", – додав Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
У поліції назвали основну версію трагедії: несправність електропроводки.
В Одесі постраждали в пожежі на вулиці Троїцькій з благодійного фонду міськради виділять від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС у Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет.
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