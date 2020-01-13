Названа вартість "порятунку" коледжу в Одесі, в якому загинули 16 людей

Консервація будівлі пам'ятки архітектури, "будинка Асвадурова" в Одесі, в якому 4 грудня масштабна пожежа забрала життя 16 осіб, обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень.
З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень, повідомив керівник пресслужби Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.
Згорілий будинок Асвадурова в Одесі
www.omr.gov.ua
Раніше в ОДА вирішували, чи можливо зберегти будівлю або її необхідно демонтувати. У підсумку вирішено було законсервувати будівлю і в першу чергу накрити будинок тимчасовим дахом.
Разом з тим, такої суми у одеської влади немає.
"Щоб отримати ці гроші, Одеська обласна адміністрація звертатиметься до Міністерства освіти, яке є балансоутримувачем будинку. Ми сподіваємося що незабаром ці гроші будуть виділені і будівлю врятують", – розповів Соколов.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Пожежа в одеському коледжі почалася вранці 4 грудня 2019 року. Як тільки у студентів почалися заняття, загорівся кабінет на третьому поверсі.
В старій будівлі, відомій в Одесі як будинок Асвадурова, крім коледжу розміщувалися Інститут біології південних морів, частина Фізико-хімічного інституту ім. Богацького, Археологічний інститут, БТІ та комерційні підприємства.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директрині згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим в пожежі на вулиці Троїцької з благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. Грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС по Одеській області Віктор Федорчак пішов в декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
OBOZREVATEL дізнався, як живуть близькі загиблих під час пожежі в Одеському коледжі через місяць після трагедії
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".