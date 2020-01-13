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13 січня • оновлено в 17:47
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Названа вартість "порятунку" коледжу в Одесі, в якому загинули 16 людей

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Консервація будівлі пам'ятки архітектури, "будинка Асвадурова" в Одесі, в якому 4 грудня масштабна пожежа забрала життя 16 осіб, обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень.

З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень, повідомив керівник пресслужби Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

Згорілий будинок Асвадурова в Одесі

Згорілий будинок Асвадурова в Одесі

www.omr.gov.ua

Раніше в ОДА вирішували, чи можливо зберегти будівлю або її необхідно демонтувати. У підсумку вирішено було законсервувати будівлю і в першу чергу накрити будинок тимчасовим дахом.

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Разом з тим, такої суми у одеської влади немає.

"Щоб отримати ці гроші, Одеська обласна адміністрація звертатиметься до Міністерства освіти, яке є балансоутримувачем будинку. Ми сподіваємося що незабаром ці гроші будуть виділені і будівлю врятують", – розповів Соколов.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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