Люди були приречені: стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі

Одеський хімік, голова громадської організації "Зелений лист" і автор пожежотехнічної експертизи в одеському Будинку профспілок Владислав Балінський дав оцінку трагедії в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Прибутковий будинок Асвадурова, де трапилася пожежа, був зведений у 1914 році. Це одна з найвищих і масштабних споруд Одеси початку 20 століття. Проте, вона була побудована за старою технологією, з використанням легкозаймистих матеріалів, – як у несучих конструкціях, так і в облицюванні стін. Про це Балінський написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися план поширення вогню в будівлі, доскрольте сторінку до кінця).
За словвам Балінського, який неодноразово бував у цьому будинку до пожежі, там крім коледжу розміщувався Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського, КП "Бюро технічної інвентаризації", регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром" і комерційні організації.
Переміщення всередині будівлі було обмежено. Для створення внутрішніх периметрів під орендарів були використані металеві решітки, капітальні та тимчасові перегородки. Єдина система оповіщення, пожежогасіння та евакуації в будівлі була відсутня. По суті, під час пожежі багато людей опинилися у вогняній пастці.
Балінський зазначає, що з боку ДСНС пожежі спершу була дана неправильна класифікація. Рятувальники не оцінили реальної небезпеки, не надавши НП ранг підвищеної складності. Те, що люди змушені були, рятуючись від вогню, вистрибувати з вікон, говорить про невдачу рятувальної операції.
Крім того, на перших етапах боротьба з вогнем здійснювалася переважно силами цивільних. До місця підігнали вишку КП "Міськзелентрест", завдяки чому було врятовано десятки життів.
За два дні до трагедії в коледжі з'явилася нова відповідальна за пожежну безпеку. Замість Олексія Коваля, який обіймав цю посаду приблизно 5 років, була призначена Світлана Соловей, яка просто не встигла увійти в курс справи і якось виправити ситуацію.
Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі
Владислав Балинський / Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Згодом в місті провели акцію "Халатність вбиває".
Поліція оголосила про підозру директорці згорілого коледжу Любові Кочерзі.
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