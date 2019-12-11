Люди були приречені: стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі

Одеський хімік, голова громадської організації "Зелений лист" і автор пожежотехнічної експертизи в одеському Будинку профспілок Владислав Балінський дав оцінку трагедії в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Прибутковий будинок Асвадурова, де трапилася пожежа, був зведений у 1914 році. Це одна з найвищих і масштабних споруд Одеси початку 20 століття. Проте, вона була побудована за старою технологією, з використанням легкозаймистих матеріалів, – як у несучих конструкціях, так і в облицюванні стін. Про це Балінський написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися план поширення вогню в будівлі, доскрольте сторінку до кінця).

За словвам Балінського, який неодноразово бував у цьому будинку до пожежі, там крім коледжу розміщувався Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського, КП "Бюро технічної інвентаризації", регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром" і комерційні організації.

Переміщення всередині будівлі було обмежено. Для створення внутрішніх периметрів під орендарів були використані металеві решітки, капітальні та тимчасові перегородки. Єдина система оповіщення, пожежогасіння та евакуації в будівлі була відсутня. По суті, під час пожежі багато людей опинилися у вогняній пастці.

Балінський зазначає, що з боку ДСНС пожежі спершу була дана неправильна класифікація. Рятувальники не оцінили реальної небезпеки, не надавши НП ранг підвищеної складності. Те, що люди змушені були, рятуючись від вогню, вистрибувати з вікон, говорить про невдачу рятувальної операції.

Крім того, на перших етапах боротьба з вогнем здійснювалася переважно силами цивільних. До місця підігнали вишку КП "Міськзелентрест", завдяки чому було врятовано десятки життів.

За два дні до трагедії в коледжі з'явилася нова відповідальна за пожежну безпеку. Замість Олексія Коваля, який обіймав цю посаду приблизно 5 років, була призначена Світлана Соловей, яка просто не встигла увійти в курс справи і якось виправити ситуацію.

Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі od.dsns.gov.ua

Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі od.dsns.gov.ua

Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі od.dsns.gov.ua

Стали відомі нові подробиці трагедії в Одесі Владислав Балинський / Facebook

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