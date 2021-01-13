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13 січня • оновлено в 14:15
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Глава КСУ Тупицький відпочиває в одному готелі з Конором Макгрегором. Фото з Дубая

8.4т
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Тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький відпочивав в одному готелі разом з відомим спортсменом змішаних бойових мистецтв Конором МакГрегором.

Про це в Facebook повідомив український журналіст Михайло Ткач, зазначивши, що український суддя та ірландська зірка спорту вибрали для відпочинку один курорт.

"На фото один з найбагатших і популярних спортсменів світу Конор МакГрегор на тлі біля готелю Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубаї, яке він опублікував п'ять годин тому. А це голова Конституційного суду однієї з найбідніших країн в Європі Тупицький Олександр Миколайович. Що їх об'єднує? Вони відпочивають в одному готелі. Тому що можуть собі дозволити", – написав Ткач.

Конор МакГрегор в Дубаї
Конор МакГрегор в Дубаї. Джерело: Instagram / Конор МакГрегор
Олександр Тупицький на відпочинку в Дубаї
Олександр Тупицький на відпочинку в Дубаї
Глава КСУ Тупицький відпочиває в одному готелі з Конором Макгрегором. Фото з Дубая

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Особи
Конор МакГрегор Олександр Тупицький
Місце
ОАЕ
Тег
Конституційний суд України
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