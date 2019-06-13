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/Дієта і фітнес

Як позбутися целюліту: зірковий тренер показала просту вправу

5.5тЧитати матеріал російською

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала простий спосіб позбутися целюліту.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, назвавши його вправа "хвилинка" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Планка + випади вперед = подовжені м'язи ніг, прес, тонус ніг, антицелюліт, розправлені плечі, розтяжка", – перерахувала зірковий тренер набір дій.

Аніта Луценко – планка

Аніта Луценко – планка

Скріншот

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Вона нагадала, що виконувати вправу треба трьома підходами по 10 разів. За словами Луценко, ефект буде помітний, як через день, так і через два тижні.

Аніта Луценко – випад уперед

Аніта Луценко – випад уперед

Скріншот

Відео: Аніта Луценко показала просту вправу від целюліту

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог, експерт із правильного харчування Катя Медушкіна раніше пояснила, що таке целюліт, чому він з'являється, що погіршує ситуацію і як позбутися.

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Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
Теги
схудненняФітнесдиетаКрасаспорт
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