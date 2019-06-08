Схуднути можна смачно: дієтолог розповіла, що готувати на грилі

З приходом літа багатьом хочеться вибратися на природу і підсмажити щось на грилі, але це не означає, що про схудненні можна забути.

Відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розповіла, що прекрасною альтернативою м'ясу є овочі, які будуть смачними, якщо їх запекти.

"Багатьом подобаються продукти на грилі. Найчастіше приготування асоціюють із м'ясом. Але є багато продуктів, які можна готувати таким способом. І в першу чергу – це овочі. Особливо, якщо ви хочете урізноманітнити споживання овочів, шукаєте альтернативу звичайному приготуванню. Овочі будуть смачніше, якщо їх попередньо замаринувати з травами в оливковій олії, натерти часником і спеціями", – розповіла Фус.

Схуднення / гриль / харчування pixabay

Що можна приготувати на грилі

перець;

спаржу;

гриби;

баклажани;

Білокачанну капусту;

Цибулю;

Помідори.

"Якщо ви хочете подавати буряк або картоплю великими шматками, то заздалегідь відваріть їх, щоб не витрачати багато часу для їх приготування на грилі. Корінь селери, петрушки, морква – всі коренеплоди просто створені для гриля", – також додала вона.

Овочі pixabay

Чим приправити овочі на грилі

Фус порадила приготувати свій власний соус з натуральних інгредієнтів: маслин, трав, часнику, бальзамічного оцту, меду, лимонного соку. Тоді овочі вийдуть смачнішими. Також на грилі можна приготувати смачний десерт – банани або яблука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівець з харчування Валентина Івушкина порадила не їсти занадто сирих овочів і фруктів влітку. За її словами, це може призвести до проблем з травленням. Вона надала кілька рекомендацій щодо вживання овочів і фруктів.

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