Схуднути можна смачно: дієтолог розповіла, що готувати на грилі

З приходом літа багатьом хочеться вибратися на природу і підсмажити щось на грилі, але це не означає, що про схудненні можна забути.
Відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розповіла, що прекрасною альтернативою м'ясу є овочі, які будуть смачними, якщо їх запекти.
"Багатьом подобаються продукти на грилі. Найчастіше приготування асоціюють із м'ясом. Але є багато продуктів, які можна готувати таким способом. І в першу чергу – це овочі. Особливо, якщо ви хочете урізноманітнити споживання овочів, шукаєте альтернативу звичайному приготуванню. Овочі будуть смачніше, якщо їх попередньо замаринувати з травами в оливковій олії, натерти часником і спеціями", – розповіла Фус.
Схуднення / гриль / харчування
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Що можна приготувати на грилі
перець;
спаржу;
гриби;
баклажани;
Білокачанну капусту;
Цибулю;
Помідори.
"Якщо ви хочете подавати буряк або картоплю великими шматками, то заздалегідь відваріть їх, щоб не витрачати багато часу для їх приготування на грилі. Корінь селери, петрушки, морква – всі коренеплоди просто створені для гриля", – також додала вона.
Овочі
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Чим приправити овочі на грилі
Фус порадила приготувати свій власний соус з натуральних інгредієнтів: маслин, трав, часнику, бальзамічного оцту, меду, лимонного соку. Тоді овочі вийдуть смачнішими. Також на грилі можна приготувати смачний десерт – банани або яблука.
Багатьом подобаються продукти приготовані на грилі. Найчастіше приготування на грилі асоціюють з м'ясом. Але є багато продуктів, які можна готувати таким способом. І в першу чергу - це овочі. Особливо, якщо ви хочете урізноманітнити споживання овочів, шукаєте альтернативу звичайному їх приготування. 🍅🍆🌶🍄🥬 Овочі будуть смачніше, якщо їх попередньо замаринувати з травами в оливковій олії, натерти часником і спеціями. Овочеві пропозиції для гриля великі: ✅ перець ✅ спаржа ✅ гриби ✅баклажани ✅ білокачанна капуста ✅ цибулю ✅ помідори. Якщо ви хочете подавати буряк чи картоплю в великих шматках, то заздалегідь відваріть їх, щоб не витрачати багато часу для їх приготування на грилі. Корінь селери, петрушки, морква - все коренеплоди просто створені для гриля. Підготуйте свій власний соус з відомих вам натуральних інгредієнтів - маслин, трав, часнику, бальзамічного оцту, меду, лимонного соку. З ним приготовані овочі будуть набагато смачніше. На грилі також можна приготувати смачний десерт - банани 🍌 або яблука 🍎 А що на грилі ви любите готувати? Поділіться в коментарях 😉 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівець з харчування Валентина Івушкина порадила не їсти занадто сирих овочів і фруктів влітку. За її словами, це може призвести до проблем з травленням. Вона надала кілька рекомендацій щодо вживання овочів і фруктів.
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