Шкідливо чи корисно: розкрито секрет щодо популярного дієтичного продукту

Пальмова олія не є такою шкідливою для здоров'я і схуднення, як стверджують багато противників цього продукту.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram відома дієтологиня Світлана Фус, озвучивши основні міфи про добавку.
"Пальмова олія видобувається з плодів олійної пальми, причому як з м'якоті, так і з ядра. Незважаючи на своє рослинне походження, в пальмовій олії (як і в кокосовій та вершковій) переважають насичені жири, споживання яких має бути нижчим за ненасичені", – зазначила Фус.
Пальмова олія - користь чи шкода
Everyday Дієтолог
За її словами, в першу чергу, пальмова олія – дуже дешева, тому більшість напівфабрикатів роблять з неї добавку. А шкоду більше приносить надмірне споживання переробленої їжі.
Пальмова олія
pixabay
"А ось думка про те, що "у неї висока температура плавлення" і вона забиває судини, це міф. Масло розпадається під впливом ферментів, температура тут абсолютно не має значення. Часто ви можете зустріти пальмову олію в дитячому харчуванні, воно може сприяти гіршому засвоєнню кальцію, хоча кажуть, що формулу вже поміняли і такого ефекту немає", – додав Фус.
Дієтолог уточнила, що поширюються чутки про перевезення пальмової олії в цистернах від нафтопродуктів, що небезпечно для здоров'я. Але Фус стверджує, що цей висновок є дивним, тому що всі ємності добре обробляються.
"Короткий висновок: пальмова олія має свої плюси та мінуси. Читати склад корисно завжди, але, якщо ви раз на тиждень з'їли такий продукт – нічого страшного не трапиться", – підсумувала вона.
Пальмова олія. Його або бояться, або підносять на п'єдестал. Що ж нам з ним робити? Адже давно вже вирішили, що воно шкідливе? Але у всього є дві сторони медалі. ✅Пальмовое масло видобувається з плодів олійної пальми, причому як з м'якоті, так і з ядра. ✅Несмотря на своє рослинне походження, в пальмовій олії (як і в кокосовому і вершковому) переважають насичені жири, споживання яких має бути нижче, ніж ненасичених ✅Чем ж воно може бути так шкідливо? 🔹Начну з того, що воно досить дешеву, тому більшість напівфабрикатів роблять з додаванням пальмового масла. Тут більше небезпечно надмірне споживання переробленої їжі, ніж самого масла 🔹В гонитві за дешевим продуктом вирубуються великі площі лісів і це правда. 🔹А ось думка про те, що "у нього висока температура плавлення" і воно забиває судини, це міф. Масло розпадається під впливом ферментів, температура тут абсолютно не має значення 🔹Часто ви можете зустріти пальмова олія в дитячому харчуванні, воно може сприяти гіршого засвоєнню кальцію, хоча кажуть, що формулу вже поміняли і такого ефекту немає. 🔹Ещё кажуть, що масло перевозять в цистернах від нафтопродуктів і цим воно небезпечне. Висновок дивний, тому що навіть якщо так, всі вони добре обробляються. І ви знаєте, як транспортують інші продукти? В яких умовах? Так з глузду можна з'їхати. ✅Краткій висновок: 🔹Пальмовое масло має свої плюси і мінуси 🔹Чітать склад корисно завжди, але якщо ви раз на тиждень з'їли такий продукт - нічого страшного не трапиться. ❤️А ви уникаєте пальмового масла?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.
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