Шкідливо чи корисно: розкрито секрет щодо популярного дієтичного продукту

Пальмова олія не є такою шкідливою для здоров'я і схуднення, як стверджують багато противників цього продукту.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram відома дієтологиня Світлана Фус, озвучивши основні міфи про добавку.

"Пальмова олія видобувається з плодів олійної пальми, причому як з м'якоті, так і з ядра. Незважаючи на своє рослинне походження, в пальмовій олії (як і в кокосовій та вершковій) переважають насичені жири, споживання яких має бути нижчим за ненасичені", – зазначила Фус.

Пальмова олія - користь чи шкода Everyday Дієтолог

За її словами, в першу чергу, пальмова олія – дуже дешева, тому більшість напівфабрикатів роблять з неї добавку. А шкоду більше приносить надмірне споживання переробленої їжі.

Пальмова олія pixabay

"А ось думка про те, що "у неї висока температура плавлення" і вона забиває судини, це міф. Масло розпадається під впливом ферментів, температура тут абсолютно не має значення. Часто ви можете зустріти пальмову олію в дитячому харчуванні, воно може сприяти гіршому засвоєнню кальцію, хоча кажуть, що формулу вже поміняли і такого ефекту немає", – додав Фус.

Дієтолог уточнила, що поширюються чутки про перевезення пальмової олії в цистернах від нафтопродуктів, що небезпечно для здоров'я. Але Фус стверджує, що цей висновок є дивним, тому що всі ємності добре обробляються.

"Короткий висновок: пальмова олія має свої плюси та мінуси. Читати склад корисно завжди, але, якщо ви раз на тиждень з'їли такий продукт – нічого страшного не трапиться", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!