Правильний вихід із посту без шкоди для здоров'я: поради дієтологині

Wellness-дієтологиня Тетяна Кіхтєва попередила про обов'язкові етапи, яких потрібно дотримуватися після завершення Різдвяного посту.

Щоб не викликати проблеми із травленням і не почати швидко набирати вагу після відмови від м'яса та інших продуктів тваринного походження, варто задуматися про правильний перехід до звичного раціону. Експертка зі здорового харчування Тетяна Кіхтєва розповіла OBOZREVATEL, як харчуватися в перший тиждень після тривалих обмежень у їжі.

У православ'ї Різдвяний піст є 40-денною підготовкою до гідної зустрічі Різдва Христового. Його мета – очистити не тільки душу від злих помислів, але й організм від вживання тваринної їжі. У період із 28 листопада до 6 січня православні християни не їдять м'ясо, молоко, вершкове масло і яйця, а рибу і олію – тільки в певні дні.

Тетяна Кіхтєва розкрила, що найважливіше знати перед початком виходу з Різдвяного посту і що не можна їсти відразу після тривалих обмежень.

"Дуже важлива поетапність. Тобто в жодному разі не можна наступного дня після виходу із посту їсти відразу і м'ясо, і рибу, і яйця, і молочні продукти. Потрібно вводити ці продукти поступово. Починати краще з легких страв", – зазначила дієтологиня.

За словами експертки, досить дотримуватися цих простих етапів:

У перший-другий день після виходу можна ввести в меню яйця;

на третій-четвертий день додати в раціон нежирні молочні продукти;

на п'ятий і шостий день – рибу;

на сьомий день уже можна починати їсти м'ясо.

Важливо дотримуватися цих етапів усього тиждень, після чого вже можна їсти улюблені страви із тваринними білками.

"Це основне правило – в жодному разі не навантажувати відразу всім. Через тиждень вже можна дотримуватись звичайного збалансованого харчування", – додала Кіхтєва.

Також варто відзначити, що святкові дні подарують українцям додаткові вихідні, які стануть зайвим приводом до "зривів". Дієтологиня порадила налягати на фрукти і рибу замість майонезних новорічних салатів. Від смаженого краще відмовитися.

"Не потрібно їсти ніяких смажених і копчених продуктів, салатів, заправлених майонезом. Варто найперше дивитися на спосіб приготування. Може бути риба на пару, риба запечена або звичайні прості салати, фрукти", – підсумувала фахівчиня.

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