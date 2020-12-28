Дієтолог озвучив 4 способи боротьби з переїданням

Ряд досліджень довів, що до нездатності відмовитися від нездорової їжі призводять зміни в системі прийняття рішень та імпульсного контролю.

Про це розповів провідний дієтолог і консультант компанії Enzymedica UK Мей Сімпкін. Фахівець також озвучив чотири способи боротьби з переїданням, викликаним стресовим станом, пише Express.

Зокрема, Сімпкін порекомендував менше бачити небажані продукти, наприклад, уникати відділу з солодощами в супермаркеті. Також дієтолог радить перед тим, як вирушати до магазину, заздалегідь скласти меню на тиждень і список продуктів.

Крім того, часто люди приймають спрагу за голод і вживають при зневодненні нездорову їжу, каже експерт. Тому рекомендується частіше пити чисту воду, а також включити до раціону трав'яні чаї та супи.

По-третє, фахівець порадив менше обідати в ресторанах і більше готувати самостійно зі свіжих продуктів, а не напівфабрикатів.

Ще одним способом боротьби з переїданням Сімпкін назвав фізичні навантаження. Вони не лише піднімають настрій, а й пригнічують апетит, зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які не можна зберігати в холодильнику. Так, твердження про те, що вся їжа за низької температури довше залишається свіжою, є міфом.