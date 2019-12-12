У США почали виробляти пластик з харчових відходів компанії McDonald's

Підрозділи компаній Ford та McDonald's у США почали виробництво полімерного пластику з відходів від виробництва кави.

Про це повідомляє "Популярна механіка". При цьому видання відзначає, що створений з кавового лушпиння матеріал буде використовуватися для деталей авто (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Процес створення пластика popmeh.ru

Дослідники Ford з'ясували, що кавове лушпиння, яке раніше викидали, є ідеальним матеріалом для "посилення" пластикових виробів. Технологія проста: сировина нагрівається до високої температури в нізькокисневому середовищі, змішується з полімером і іншими добавками, після чого створюються гранули для формування деталей.

На думку експертів, "кавовий пластик" відповідає вимогам до матеріалів для корпусів фар. Також його можна буде використовувати для виготовлення деяких елементів інтер'єру та моторного відсіку авто.

popmeh.ru

Крім того, деталі з такого пластика на чверть легше тих, що використовуються зараз, а їх виробництво на 20% вигідніше, оскільки вимагає менше енергоресурсів. У біополімера навіть кращі теплові властивості, ніж у нині існуючих матеріалів.

Постачальником сировини для автогіганта виступить мережа McDonald's. Метою проекту стане наближення до економіки замкнутого циклу, тобто господарської діяльності, заснованої в тому числі на вторинній переробці відходів.

Зараз в одній тільки Північній Америці ресторани мережі виробляють 2,8 т кавового лушпиння. Поки що його використовують при виробництві вугілля і добрив.

popmeh.ru

Варто зазначити, що для компанії Ford подібна ініціатива не є унікальною. На заводах автогіганта вже використовують у виробництві автомобілів відходи від пшона, кокосів і томатів, а також сою і целюлозу.

Ford і McDonald's об'єдналися, щоб зробити своє виробництво більш екологічним. Компанія буде робити автомобільні запчастини з кавової лушпиння.



Відео: ТАСС / Reuters pic.twitter.com/euFhsRxZni - ТАСС (@tass_agency) December 11, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як випускниця британського Університету Сассекса створила з водоростей і відходів рибної промисловості біопластик, що розкладається за кілька тижнів, який отримав назву Marina Tex.

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