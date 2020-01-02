У Києві відкрили незвичайний екопарк із сонячними панелями: фото

У Києві на вулиці Рейтарській відкрили екологічно стійкий парк із сонячними панелями й контейнерами для сортування сміття.

Про це повідомляє The Village. Киянам це місце знайоме завдяки відомій скульптурі "Їжачок у тумані", розміщеній поблизу.

Парк на вулиці Рейтарській the-village.com.ua

На території парку встановили вуличні "туалети" для домашніх тварин, каналізацію і покриття для доріжок, до складу яких входять перероблені відходи. У центрі об'єкта також розмістили сонячні батареї для забезпечення електрикою вуличного освітлення та контейнери для роздільного сортування сміття.

Парк на вулиці Рейтарській у Києві the-village.com.ua

Парк на вулиці Рейтарській у Києві the-village.com.ua

Парк на вулиці Рейтарській у Києві the-village.com.ua

У сквері висадили понад 300 нових зелених насаджень (починаючи з кущів і закінчуючи деревами), а також зробили систему поливу. Згодом на території парку також з'явиться велопарковка, зазначають автори.

Парк на вулиці Рейтарській у Києві the-village.com.ua

Парк на вулиці Рейтарській у Києві the-village.com.ua

"Наша команда мала на меті продемонструвати бачення сучасного планування міських просторів, яких так не вистачає Києву. Хотілося б, щоб використання перероблених матеріалів і сонячної енергетики для освітлення стало показовим кейсом і для інших міських проєктів", – розповів автор ініціативи Павло Немерюк.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як місто Векше у Швеції отримало статус "найбільш зеленого міста світу" після того, як почало більш ніж на 60% забезпечувати свої потреби з поновлюваних джерел енергії.

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