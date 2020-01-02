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2 января • обновлено в 10:26
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/ Энергоэффективность

В Киеве открыли необычный экопарк с солнечными панелями: фото

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В Киеве на улице Рейтарской открыли экологически устойчивый парк с солнечными панелями и контейнерами для сортировки мусора.

Об этом сообщает The Village. Киевлянам это место знакомо по известной скульптуре "Ежик в тумане", установленной поблизости.

Парк на улице Рейтарской

Парк на улице Рейтарской

the-village.com.ua

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На территории парка установили уличные "туалеты" для домашних животных, канализацию и покрытие для дорожек, в состав которых входят переработанные отходы. В центре объекта также разместили солнечные батареи для обеспечения электричеством уличного освещения и контейнеры для раздельной сортировки мусора.

Парк на улице Рейтарской в Киеве

Парк на улице Рейтарской в Киеве

the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве

Парк на улице Рейтарской в Киеве

the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве

Парк на улице Рейтарской в Киеве

the-village.com.ua

В сквере высадили более 300 новых зеленых насаждений (начиная с кустов и заканчивая деревьями), а также сделали систему полива. Впоследствии на территории парка также появится велопарковка, отмечают авторы.

Парк на улице Рейтарской в Киеве

Парк на улице Рейтарской в Киеве

the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве

Парк на улице Рейтарской в Киеве

the-village.com.ua

"Наша команда ставила целью продемонстрировать видение современной планировки городских пространств, которых так не хватает Киеву. Хотелось бы, чтобы использование переработанных материалов и солнечной энергетики для освещения стало показательным кейсом и для других городских проектов ", – рассказал автор общественного проекта Павел Немерюк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Векше в Швеции получил статус "самого зеленого города мира" после того, как начал более чем на 60% обеспечивать свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Украина Киев
Теги
Экология Green Oboz
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вся Украина -- зоопарк
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Ш. Олег
Ш. Олег
Идея хорошая, но, по-моему, это, всё же, сквер, а не парк.
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