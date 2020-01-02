В Киеве открыли необычный экопарк с солнечными панелями: фото

В Киеве на улице Рейтарской открыли экологически устойчивый парк с солнечными панелями и контейнерами для сортировки мусора.

Об этом сообщает The Village. Киевлянам это место знакомо по известной скульптуре "Ежик в тумане", установленной поблизости.

Парк на улице Рейтарской the-village.com.ua

На территории парка установили уличные "туалеты" для домашних животных, канализацию и покрытие для дорожек, в состав которых входят переработанные отходы. В центре объекта также разместили солнечные батареи для обеспечения электричеством уличного освещения и контейнеры для раздельной сортировки мусора.

Парк на улице Рейтарской в Киеве the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве the-village.com.ua

В сквере высадили более 300 новых зеленых насаждений (начиная с кустов и заканчивая деревьями), а также сделали систему полива. Впоследствии на территории парка также появится велопарковка, отмечают авторы.

Парк на улице Рейтарской в Киеве the-village.com.ua

Парк на улице Рейтарской в Киеве the-village.com.ua

"Наша команда ставила целью продемонстрировать видение современной планировки городских пространств, которых так не хватает Киеву. Хотелось бы, чтобы использование переработанных материалов и солнечной энергетики для освещения стало показательным кейсом и для других городских проектов ", – рассказал автор общественного проекта Павел Немерюк.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Векше в Швеции получил статус "самого зеленого города мира" после того, как начал более чем на 60% обеспечивать свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал