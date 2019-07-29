Дрони будуть обстежувати вітротурбіни для енергокомпаній США. Україні до цього поки далеко

Вчені з США розробляють роботів, які будуть обстежувати вітрові електростанції на висоті. Використання дронів в інтересах енергокомпаній полегшить процес обслуговування вітряків.

Перетворювати енергію вітру в електрику стане простіше. Як повідомляє портал Energy.media, Національна лабораторія Сандия (Sandia) обладнає дрони спеціальною апаратурою, за допомогою якої можна буде проводити обстеження вітротурбін на висоті.

Це дозволить стежити за станом вітростанції без підйому персоналу на висоту, оперативно виявляти і усувати несправності. Для цього на безпілотники помістять інфрачервоні камери, ультразвукові сканери та іншу апаратуру.

Генератори зазвичай встановлюють на висоті в середньому 30-60 метрів. Висота може бути і більше 100 м. Вітер, вологість, опади – все це впливає на стан конструкцій. Тому регулярні огляди для підтримки їх у порядку просто необхідні. Роботи зроблять обстеження простішим. Крім того, планується, що техобслуговуванням вітряків будуть займатися і роботи, що повзають.

В Україні поки нічого подібного немає, що підтвердили українські профільні компанії кореспонденту OBOZREVATEL.

При цьому глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зазначив, що ідея такого застосування дронів дуже приваблива і абсолютно безпечна, оскільки обслуговування вітротурбін відбувається тільки за умови їх зупинки. Разом з тим, про економічну вигоду такого винаходу поки судити зарано.

ДОВІДКА OBOZREVATEL :

Національна лабораторія Сандия (Sandia National Laboratories) – Національна лабораторія Міністерства енергетики США, займається в основному питаннями ядерної зброї, а також суміжними інноваційними технологіями.

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