У Туреччині створили армію безпілотників зі смертельним озброєнням

Уряд Туреччини разом з військовим підрядником Asisguard показав електричний дрон Songar. У його арсенал входять камери спостереження, кулемет і гранатомет.

Про це повідомляє NewScientist. Тактичний безпілотник призначено для забезпечення вогневої підтримки в будь-який час доби на відстані до 9-10 км, відзначає видання (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тактичний безпілотник Songar newscientist.com

Виробник стверджує, що технічний рівень оснащення дрона дозволяє йому збільшити шанс на виживання об'єкта прикриття під час переслідування, обстрілу або в разі будь-якої засідки. Головна зброя Songar – модифікована штурмова гвинтівка зі модифікованим стволом, що дозволяє запобігти перегріву при тривалій стрільбі.

Установка забезпечена стабілізатором, щоб літальний апарат залишався більш-менш стабільним під час ведення вогню. Відповідно до опису на сайті виробника, система забезпечена магазином на 200 патронів, також існують версії дрона з 40-мм гранатометом.

Вага Songar становить 25 кг, дистанція польоту на одному заряді батареї – 10 км, а максимальна висота – 2800 метрів. Дрон використовує як американські GPS, так і російські навігаційні системи ГЛОНАСС, якщо країна, яка експлуатує дрон, виявиться заблокованою в тому чи іншому регіоні.

Камера денного і нічного бачення передає відео в режимі реального часу, дозволяючи оцінити загрозу і своєчасно вжити контрзаходів. При цьому рішення про відкриття вогню завжди залишається за оператором дрона.

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