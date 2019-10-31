"Нова ера електрокарів": Volkswagen показав загадковий тизер майбутнього авто

У Німеччині концерн Volkswagen показав тизер нового концепту електромобіля з лінійки "автомобілів майбутнього", які отримали кодову назву ID.

Про це повідомляє Electrek. За даними видання, електрокар представлять у Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року на виставці в автомобільному музеї Петерсена.

Тизер нового електрокара Volkswagen electrek.co

"Побудова електричного майбутнього дозволяє подивитися за лаштунки того, як настає нова ера електричної і автономної мобільності. Воно показує різні перспективи з точки зору дизайнера, виробника і споживача. Немає кращої можливості почати виставку в Лос-Анджелесі, ніж світова прем'єра нашого нового учасника ID сім'ї", – заявив виконавчий директор Volkswagen Design Клаус Бішофф.

Видання зазначає, що концепт стане основою для майбутніх агрегатів, які надалі почнуть збирати на силовий платформі МЕB (Modularer Elektrobaukasten), створеної спеціально для електромобілів.

"З огляду на зображення, схоже, що це буде седан. Зазначимо, що раніше Volkswagen вже анонсував концепцію електричного седана під кодовою назвою VIZZION", – йдеться в статті.

Журналісти також наголошують, що анонс концепту в США стане поштовхом для поставок нових електромобілів на місцевий ринок оскільки раніше концерн орієнтувався переважно на ринок Європи та Китаю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Volkswagen представила свій перший серійний електромобіль ID.3, який ззовні нагадує Volkswagen Golf.

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