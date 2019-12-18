Tesla може знизити ціну на найпопулярніший електромобіль: названа причина

Компанія Tesla планує на 20% знизити ціну на свій найпопулярніший електромобіль – седан Model 3. Знижка на покупку електрокара з'явиться не раніше 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. За версією видання, зниження ціни стосуватиметься тих автомобілів, що були створені на заводі Gigafactory 3 у китайському Шанхаї.

Електромобіль Tesla Model 3 shopify.com

Джерела Bloomberg стверджують, що використання комплектуючих місцевого виробництва в Китаї уможливило істотне зниження собівартості Model 3. Це дозволить продавати електрокари дешевше за нинішню ціну.

Зараз зібраний в Китаї седан Tesla коштує близько 355 тис. юанів (близько $51 тис.), однак згодом його вартість може впасти до 300 тис. юанів (близько $43 тис.). Надалі більш дешеві електрокари можуть потрапити на ринок вже у 2020 році, відзначає видання.

Варто нагадати, що завод Gigafactory 3 в Шанхаї став першим підприємством Tesla за межами США. До кінця 2019 року керівництво планує вивести його на потужність у 1000 електромобілів на тиждень. Це дозволить прискорити темпи виробництва Model 3, який зараз є найпопулярнішим і доступним за ціною електрокаром компанії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як електромобілі Tesla потрапили до списку зі 100 пристроїв, які сформували звичний нам уклад життя в останні десять років.

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