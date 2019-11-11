Tesla із крилами: NASA вперше показала унікальну розробку

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) працює над створенням повністю електричного літака X-57 Maxwell.
Про це повідомляє NBC New York. Видання зазначає, що перспективна розробка також фігурує під кодовою назвою X-Plane (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell
https://www.nasa.gov
Інженери Управління показали електричний літак X-57 Maxwell, над яким працюють із 2015 року. Наразі розробляється кілька версій літака: показаний журналістам зразок відноситься до другої модифікації (Mark II). Підсумкова, 4 модифікація (Mark IV), буде оснащена 14-ма спеціальними пропелерами.
Концепт електричного літака X-57 Maxwell
dezeen.com
Концепт електричного літака X-57 Maxwell
dezeen.com
Електричний літак X-57 Maxwell
https://www.nasa.gov
Завдяки використанню електричних двигунів літак не забруднює атмосферу. При цьому електрокомпоненти літака також змінюють шум, який він створює, що призводить до м'якшого, високочастотного звуку у порівнянні зі звичайними літаками.
Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell
https://www.nasa.gov
Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell
https://www.nasa.gov
Як джерело живлення замість паливних турбінних двигунів літак використовує літій-іонні батареї. Кожен із акумуляторів літака важить близько 23 кг, при цьому у сумі X-Plane використовує загалом близько 360 кг акумуляторів для роботи.
Випробування пропелерів електролітака X-57 Maxwell
dezeen.com
Випробування пропелерів електролітака X-57 Maxwell
dezeen.com
Найбільше концепція літака нагадує електрокар Tesla з крилами, зазначають журналісти. При цьому менеджер проєкту Брент Коблі впевнений, що X-Plane допомагає "зазирнути у майбутнє індустрії". За його словами, батареї літака споживають стільки енергії, скільки потрібно "для живлення 100 середніх американських будинків".
Пропелери електролітака X-57 Maxwell
dezeen.com
X-Plane розпочне повітряні випробування вже наступного року, зазначають у пресслужбі NASA, коли його презентують уряду і авіаційній галузі.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати як пасажирський і вантажний повітряний транспорт.
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