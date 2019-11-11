Tesla із крилами: NASA вперше показала унікальну розробку

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) працює над створенням повністю електричного літака X-57 Maxwell.

Про це повідомляє NBC New York. Видання зазначає, що перспективна розробка також фігурує під кодовою назвою X-Plane (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Інженери Управління показали електричний літак X-57 Maxwell, над яким працюють із 2015 року. Наразі розробляється кілька версій літака: показаний журналістам зразок відноситься до другої модифікації (Mark II). Підсумкова, 4 модифікація (Mark IV), буде оснащена 14-ма спеціальними пропелерами.

Концепт електричного літака X-57 Maxwell dezeen.com

Концепт електричного літака X-57 Maxwell dezeen.com

Електричний літак X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Завдяки використанню електричних двигунів літак не забруднює атмосферу. При цьому електрокомпоненти літака також змінюють шум, який він створює, що призводить до м'якшого, високочастотного звуку у порівнянні зі звичайними літаками.

Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Фюзеляж електричного літака X-57 Maxwell https://www.nasa.gov

Як джерело живлення замість паливних турбінних двигунів літак використовує літій-іонні батареї. Кожен із акумуляторів літака важить близько 23 кг, при цьому у сумі X-Plane використовує загалом близько 360 кг акумуляторів для роботи.

Випробування пропелерів електролітака X-57 Maxwell dezeen.com

Випробування пропелерів електролітака X-57 Maxwell dezeen.com

Найбільше концепція літака нагадує електрокар Tesla з крилами, зазначають журналісти. При цьому менеджер проєкту Брент Коблі впевнений, що X-Plane допомагає "зазирнути у майбутнє індустрії". За його словами, батареї літака споживають стільки енергії, скільки потрібно "для живлення 100 середніх американських будинків".

Пропелери електролітака X-57 Maxwell dezeen.com

X-Plane розпочне повітряні випробування вже наступного року, зазначають у пресслужбі NASA, коли його презентують уряду і авіаційній галузі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати як пасажирський і вантажний повітряний транспорт.

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