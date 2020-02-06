У Китаї презентували найдешевший в світі електромобіль

Ккомпанія Great Wall показала на індійському автосалоні в Нью-Делі новий бюджетний електромобіль ORA R1 EV.

Про це пише Autocar India. Ключовим параметром електрокара стане його ціна, стверджує виробник – в перерахунку на гривні його вартість складе близько 210 тисяч.

Електромобіль Great Wall ORA R1 EV autocarindia.com

ORA R1 EV побудовано на електричній платформі ME. Він отримав такий же ретро-дизайн, як і електричний сіті-кар Honda-e.

Електрична установка авто складається з електромотора на 33 кВт і літій-іонної батареї на 33 кВт. Ємності акумулятора вистачає, щоб R1 на одній зарядці проїхав 300 км (по циклу NEDC).

Якщо китайський автовиробник зможе зберегти ціну електромобіля на заявленому рівні в 59 тис. ієн, то їх бюджетне авто зможе стати одним з найдешевших і доступних для рядового споживача в світі.

Електромобіль Great Wall ORA R1 EV autocarindia.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Aiways початку виробництво електричних кросоверів U5 для європейського ринку на своєму заводі в Китаї.

Найцікавіші та найактуальніші новини про "зелену" енергетику - в телеграм-каналі GreenOboz