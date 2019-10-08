Люксовий виробник Bentley став "зеленим": що вирішила компанія

Завод з виробництва автомобілів компанії Bentley Motors в англійському містечку Кру повністю перейшов на поновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє видання The Driven. Представники Bentley також повідомляють, що отримали сертифікат про повну відсутність шкідливих викидів фабрики в атмосферу.

Для досягнення мети компанія закупила 10 тисяч сонячних панелей площею понад 16 тис. квадратних метрів загальною потужністю 2,7 МВт – їх розмістили над гігантською парковкою, розрахованою на півтори тисячі автомобілів. При цьому раніше Bentley вже закупила 20 815 сонячних панелей, які в сукупності дадуть 7,7 МВт енергії.

При цьому оглядачі відзначають, що основна частка комплектуючих, яка потрапляють на фабрику, доставляється з Німеччини з виробництв, які не можуть похвалитися "нульовим рівнем викидів". Крім того, певний "фоновий" викид СО2 з боку фабрики все-таки відбувається – він є неминучим в ряді технологічних операцій, але ці викиди компанія компенсує покупкою спеціальних екологічних кредитів. Однак сертифікат від незалежних експертів організації Carbon Trust щодо відповідності вуглецево-нейтрального стандарту PAS 2060 у Bentley Motors тепер є.

Варто відзначити, що фабрика Bentley як і раніше випускає "брудні" автомобілі з бензиновими двигунами. Перша гібридна модель британської марки – 462-сильний кросовер Bentayga Hybrid, здатний проїхати на електриці лише 39 км – встала на конвеєр на початку цього тижня. Однак вже до 2023 року Bentley запропонує гібридні модифікації для всіх своїх моделей, а в 2025-м представить свій перший електромобіль.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що робочі концерну General Motors почали страйк через плани концерну перейти на виробництво електромобілів, оскільки ті простіші в збірці і вимагають менше людей для їх створення.

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