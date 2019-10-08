Главная Новости
9 октября • обновлено в 05:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Люксовый производитель Bentley стал "зеленым": что решила компания

1.9т Читать материал на украинском

Завод по сборке автомобилей компании Bentley Motors в английском городке Кру полностью перешел на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает издание The Driven. Представители Bentley также сообщают, что получили сертификат о полном отсутствии вредных выбросов фабрики в атмосферу.

Люксовый производитель Bentley стал "зеленым": что решила компания

Новости
Самая грязная страна Европы перейдет на "зеленую энергетику"

Для достижения цели компания закупила 10 тысяч солнечных панелей площадью более 16 тыс. квадратных метров общей мощностью 2,7 МВт – их разместили над гигантской парковкой, рассчитанной на полторы тысячи автомобилей. При этом ранее Bentley уже закупила 20 815 солнечных панелей, которые в совокупности дадут 7,7 МВт энергии.

При этом обозреватели отмечают, что основная доля комплектующих, которая попадают на фабрику, доставляется из Германии с производств, которые не могут похвастаться "нулевым уровнем выбросов". Кроме того, определенный "фоновый" выброс СО2 со стороны фабрики все-таки приходит – он неизбежен в ряде технологических операций, но эти выбросы компания компенсирует покупкой специальных экологических кредитов. Однако сертификат от независимых экспертов организации Carbon Trust по соответствию углерод-нейтральному стандарту PAS 2060 у Bentley Motors теперь есть.

Стоит отметить, что фабрика Bentley по-прежнему выпускает "грязные" автомобили с бензиновыми двигателями. Первая гибридная модель британской марки – 462-сильный кроссовер Bentayga Hybrid, способный проехать на электричестве лишь 39 км – встала на конвейер в начале этой недели. Однако уже к 2023 году Bentley предложит гибридные модификации для всех своих моделей, а в 2025-м представит свой первый электромобиль.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что рабочие концерна General Motors начали забастовку из-за планов концерна перейти на производство электромобилей, поскольку те проще в сборке и требуют меньше людей для их создания.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Тема
Электротранспорт
Место
Великобритания
Теги
Bentley Green Oboz электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel