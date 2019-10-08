Люксовый производитель Bentley стал "зеленым": что решила компания

Завод по сборке автомобилей компании Bentley Motors в английском городке Кру полностью перешел на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает издание The Driven. Представители Bentley также сообщают, что получили сертификат о полном отсутствии вредных выбросов фабрики в атмосферу.

Для достижения цели компания закупила 10 тысяч солнечных панелей площадью более 16 тыс. квадратных метров общей мощностью 2,7 МВт – их разместили над гигантской парковкой, рассчитанной на полторы тысячи автомобилей. При этом ранее Bentley уже закупила 20 815 солнечных панелей, которые в совокупности дадут 7,7 МВт энергии.

При этом обозреватели отмечают, что основная доля комплектующих, которая попадают на фабрику, доставляется из Германии с производств, которые не могут похвастаться "нулевым уровнем выбросов". Кроме того, определенный "фоновый" выброс СО2 со стороны фабрики все-таки приходит – он неизбежен в ряде технологических операций, но эти выбросы компания компенсирует покупкой специальных экологических кредитов. Однако сертификат от независимых экспертов организации Carbon Trust по соответствию углерод-нейтральному стандарту PAS 2060 у Bentley Motors теперь есть.

Стоит отметить, что фабрика Bentley по-прежнему выпускает "грязные" автомобили с бензиновыми двигателями. Первая гибридная модель британской марки – 462-сильный кроссовер Bentayga Hybrid, способный проехать на электричестве лишь 39 км – встала на конвейер в начале этой недели. Однако уже к 2023 году Bentley предложит гибридные модификации для всех своих моделей, а в 2025-м представит свой первый электромобиль.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что рабочие концерна General Motors начали забастовку из-за планов концерна перейти на производство электромобилей, поскольку те проще в сборке и требуют меньше людей для их создания.

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